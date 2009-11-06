Эксперты: разговоры ПР об отставке министров - предвыборный пиар

Эксперты называют политиканством и предвыборным пиаром инициативу оппозиции об отставке министров.

Такое мнение они высказали в экспертном опросе института Горшенина.

В институте напоминают, что недавно Партия регионов заявила о намерении отправить в отставку министра труда и социальной политики Людмилу ДЕНИСОВУ.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отметил, что ситуация в Верховной Раде Украины сегодня такова, что оппозиция может инициировать снятие любого министра. При этом, эксперт уверен, что найти голосов для назначения нового министра будет невозможно. «Если принять во внимание, что в Кабинете министров целый ряд должностей остаются вакантными, снятие Л.ДЕНИСОВОЙ, министра труда и социальной политики, может обречь Кабинет министров на неопределенность и неработоспособность», - отметил он. По словам К.БОНДАРЕНКО, при этом без управления останется целая социальная отрасль Украины, - одна из важнейших отраслей страны – поскольку Министерство труда и социальной политики является ключевым. «Поэтому в данной ситуации надо очень взвешенно подходить к вопросу отставки министров. Во-первых, оппозиция должна нести ответственность за ситуацию в стране, не только правительство. Отставка министра может считаться моментом безответственности. И второй момент: оппозиция может требовать отставки министра только в том случае, если у нее есть вариант альтернативного кандидата. При этом оппозиция должна понимать, сможет ли она дать свои голоса и посодействовать тому, чтобы этот кандидат занял вакантную должность», - сказал К.БОНДАРЕНКО. По его мнению, оппозиция и власть должны действовать не как враги, а как конструктивные оппоненты.

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО придерживается похожей точки зрения. «Несколько дней назад ставился вопрос об отставке министра здравоохранения и некоторых других министров. На мой взгляд, в условиях эпидемии ставить вопрос таким образом, значит вносить дополнительную дезорганизацию и фактор дестабилизации в работу Минздрава», - считает В.ФЕСЕНКО. По его мнению, если оппозиция считает, что правительство работает неэффективно, то необходимо ставить вопрос об отставке всего правительства, а также – и это самое главное – о формировании нового правительства. «Добиваться отставки отдельных министров – это значит вносить дезорганизацию в работу Кабмина, добиваться своей цели, как говорят, «не мытьем, так катаньем», когда в результате отставки отдельных министров может сложиться ситуация нелегитимности Кабмина в целом», - сказал политолог. Он уверен, что, действуя не в частных интересах, а в интересах государства, необходимо ставить вопрос об отставке министра по-другому: «Не просто отставить Кабинет министров или отдельного министра, но и одновременно назначить на этот пост нового министра». «Готова сейчас Партия регионов предложить свою кандидатуру в правительство Ю.ТИМОШЕНКО на место Л.ДЕНИСОВОЙ? Если не готова - то тогда нечего заниматься политическими играми», - считает В.ФЕСЕНКО.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ не видит ничего особенного в инициативе отставки министра. «Другое дело, что ситуация, которая сложилась в парламенте, скажем так, вряд ли имеет продуктивные основания для отставки какого-либо министра», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ. По его словам, правительство занимается обсуждением спасения страны от гриппа, парламент взбудоражен марлевыми повязками. «Сомневаюсь, что какое-либо кадровое решение сейчас пройдет», - думает он.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ также не видит в инициативе Партии регионов об отставке министра ничего, кроме пиара и политиканства. «Во-первых, я не уверен, что у Партии регионов есть необходимые голоса для смены министра, а потому такое предложение превращается в простое политиканство: еще раз спекулировать на темах социальных стандартов, неспособности правительства, и так далее и тому подобное», - отметил он. Во-вторых, он думает, что Л.ДЕНИСОВА - достаточно серьезный профессионал и пока смогла удержать ситуацию в этой сфере. «Конечно, в условиях кризиса, любому министру можно предъявить кучу претензий. Но обезглавить часть министерств в условиях кризиса – не думаю, что это ответственная государственная политика. Поэтому, кроме пиара и политиканства, я еще раз подчеркиваю, ничего не вижу в этом предложении Партии регионов», - сказал И.ЖДАНОВ.

Заместитель министра по вопросам семьи, молодежи и спорта Татьяна КОНДРАТЮК считает, что сегодня первоочередные задачи правительства - это вывести страну из кризиса и уберечь людей от эпидемии гриппа. А потому отставка какого-либо министра из правительства сейчас неуместна. «Другой вопрос, что каждый чиновник должен нести ответственность за свои слова. Все, что сказано, должно соответствовать действительности и подтверждаться фактами. Если же для обвинений нет никаких оснований, есть соответствующие инстанции, которые помогают в таких ситуациях определить истину. Считаю работу министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ эффективной и отвечающей на сегодня общественным запросам», - сказала Т.КОНДРАТЮК. Она отметила также, что инициатива оппозиции об отставке министров – стандартная реакция на действия правительства в предвыборный период, и не только в Украине. «Мы должны понимать, что в Украине предвыборный период, поэтому такого рода заявления мы должны воспринимать через призму предвыборной кампании», - считает Т.КОНДРАТЮК.