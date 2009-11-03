Богословская: власть занимается государственным рэкетом

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ уверена, что повышение минимальной зарплаты не скажется на уровне жизни украинцев. Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

«Нет ничего проще, чем включить печатный станок и накануне выборов накормить всех пустыми обещаниями. Но повысить жизненный уровень мы сможем лишь тогда, когда поднимем национальное производство, упорядочим госзакупки и проведем другие жизненно важные реформы», - говорит политик.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напоминает: на выплату зарплат бюджетникам в 2010 г. было запланировано израсходовать 113,4 млрд. грн.

«Это на 19,1% больше, чем в 2009 г. После повышения минимальной зарплаты данная сумма увеличится на несколько десятков миллиардов гривень, до 30-40%, а доходы бюджета – всего лишь на 19%. Очевидно, что это стратегия проедания, а не развития», - подчеркивает кандидат на пост Президента Украины.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, увеличение социальных выплат, заработных плат без наведения порядка в бюджетной сфере и развития национального производства – путь в никуда.

«Государственный аппарат сегодня «душит» малый и средний бизнес. Проверки, выбивание налогов наперед, новые незаконные сборы вынуждают предпринимателей или закрываться или уходить в «тень». Власть занимается государственным рэкетом, налогооблагаемая база сокращается, и в 2010 г. многие могут просто оказаться на улице без работы», - отмечает политик.

Чтобы не усугублять ситуацию, кандидат на пост Президента предлагает проводить структурные реформы, а не заниматься популизмом.

«Мы должны производить все, что можно и импортировать лишь то, что не может быть качественно изготовлено в Украине. Нужно создать систему госзаказов для модернизации железной дороги, ТЭКа и судостроения на 2 года освободить от налогообложения суммы, направленные на закупку нового оборудования; дать льготы для ведения семейного микробизнеса. Сделав это, мы сможем повысить жизненный уровень украинцев и не будем печатать деньги или как нерадивые хозяева бегать по соседям одалживать по копейке-две», - говорит И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

25 октября т.г. было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.

30 октября 2009 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».