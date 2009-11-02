Винскому не понравилось, что Тимошенко «картинно» встречала самолет

Лидер народно-патриотического объединения "За демократию и справедливость" Иосиф ВИНСКИЙ считает, что паника населения в связи с распространением эпидемии "калифорнийского" гриппа искусственно подогревается политическими факторами, связанными с избирательной кампанией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе этой организации со ссылкой на И.ВИНСКОГО.

"Очевидно, что проблема, связанная с распространением гриппа в Украине, существует. Но нужно также понимать, что на две трети сегодняшний нездоровый ажиотаж в обществе вызван политической составляющей», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Политик считает, что "сегодня некоторые политики пытаются беду людей использовать в качестве элемента собственной PR-кампании".

В частности, по словам И.ВИНСКОГО, "премьер-министр, вместо того, чтобы ночью картинно встречать самолет с медикаментами, обязана была позаботиться о профилактических мерах для предотвращения гриппа, а также об обеспечении аптек и больниц всеми необходимыми медпрепаратами для борьбы с заболеванием".

Политик отметил, что "нынешнее отсутствие в продаже элементарных марлевых масок или оксолиновой мази является самым объективным свидетельством неготовности властей к ежегодному сезонному всплеску вирусных заболеваний".

"Нынешняя ситуация еще раз подтверждает: руководитель правительства должен сконцентрироваться на управлении властной вертикалью, а не принимать участие в президентской гонке. Тем более, что все нынешние потуги Юлии ТИМОШЕНКО постфактум преодолеть проблемы, обострения которых она не смогла предотвратить, обречены выглядеть как предвыборный пиар", - подчеркнул И.ВИНСКИЙ.

[ назад ]