Янукович и Ющенко ждут внуков где-то зимой 2010-го

Лидер Партии регионов, кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ третий раз станет дедом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в прямом эфире харьковского «7-го телеканала», отвечая на вопрос телезрительницы о том, какой будет его политика в случае победы на президентских выборах в части социальной поддержки молодых семей.

Отвечая на этот вопрос, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что его невестка ждет ребенка, и он хотел бы, чтобы это был не последний внук в его семье.

«Моя невестка сейчас беременна и ждет ребенка. Так как мне она сказала по большому секрету – это будет внук. То есть, даст Бог, буду третий раз дедом. Будет третий внук. Вот и все. Но я в этом плане считаю, что останавливаться нельзя. И я им сказал – вы не вздумайте – так просто и легко от меня отделаться не получится», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По информации газеты «Сегодня», ждет ребенка и Лиза Ефросинина, жена Андрея Ющенко, причем рожать ей тоже в конце зимы – примерно в одно время с невесткой Януковича.