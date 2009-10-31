Тимошенко уверена, что никакие кризисы и эпидемии выборам - не помеха

Кандидат в Президенты Украины, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверенна, что отмены или срыва президентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после того как ЦИК зарегистрировала ее кандидатом на пост главы государства.

«Безусловно, никакой отмены выборов Президента не будет. Выборы состоятся своевременно. Уверенна, что есть все шансы, что они пройдут честно, справедливо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам кандидата в Президенты, ее избирательная кампания будет направлена на то, чтобы довести до людей положения ее предвыборной программы.

«Думаю, что этот бюджет (кампании) будет также направлен на то, чтобы люди могли общаться с моими доверенными лицами, и когда завершится кампания, вы знаете, что бюджет является публичным, и будут обнародованы составляющие бюджета», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства получила от председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА удостоверение кандидата в Президенты Украины за №11. Она выразила уверенность, что №11 – это первое место в первом туре и победа во втором.

«Единственное, что я сейчас чувствую, - это колоссальную ответственность за то, чтобы страна и дальше достойно держалась перед лицом кризиса, и чтобы мы в вот эту минуту – я действительно серьезно проникаюсь – чтобы не допустить распространения этого, не очень хорошего гриппа, на территории Украины. Я очень мало сейчас думаю о президентских выборах», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила журналистам, что сейчас едет в командировку в Черниговскую область.