Тимошенко хочет одеть школьников в форму

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает ввести в школах обязательную форму для учеников.

Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня во время первого заседания Совета директоров школ при Кабинете министров.

«Мне кажется, что это определенным образом делает эстетичным сам процесс обучения, воспитания и общения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства считает, что школьная форма не должна быть одинаковой для всей Украины. «Мне кажется, что здесь должна быть демократия и это не значит, что она должна быть для всей страны одинаковой, может быть какая-то инвариация», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО предложила совету директоров школ обсудить этот вопрос и в случае необходимости внести свои предложения на рассмотрение Кабинета министров.