Литвин думает, что столкновений можно ожидать уже после первого тура

Существующие нынешние рейтинги политиков председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН причисляет только к технологическим приемам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Говоря о рейтингах политиков, спикер отметил, что относится к ним только «как к технологическим приемам, которые сегодня активно навязываются, которые имеют сегодня право на жизнь». По мнению В.ЛИТВИНА, «происходит процесс зомбирования страны, что плохо, но из плохого надо выбирать менее плохое…». Он сообщил, что знает «социологические центры, которые имеют свою корреспондентскую сеть и могут работать», но считает, что «сегодня предъявлять претензии не стоит - у меня и так проблем хватает».

Кроме того, В.ЛИТВИН напомнил, что существует огромная сумма теневых денег, которая будет выброшена на эту президентскую кампанию.

«Я уже не говорю о том, о чем вы хорошо понимаете, - обратился он к журналистам, - Это постановка блоков, особенно в электронных СМИ, негатива против отдельных кандидатов, и это имеет одну цену, а есть еще позитив – это имеет другую цену. Это и у вас, и в Киеве, и все знают, какие суммы и так далее...».

В.ЛИТВИН сказал, что уже обнародовал эту цифру, но повторил, что «избирательная кампания обойдется в 1,5 млрд. долларов - это деньги, которые наличными будут ходить… не говоря уже об официальной рекламе и так далее».

Спикер предостерег, что после первого тура президентских выборов «можно ожидать столкновения… не случайно уже прозвучали призывы не оставлять Майдан». Поэтому нельзя нагнетать такие настроения, хотя понятно, что на этих выборах сегодня «никто не собирается проигрывать», сказал В.ЛИТВИН, подчеркнув, что «ставки высоки».

«Если раньше рассчитывались государственной собственностью, то сейчас от государственной собственности уже ничего не осталось, будут рассчитывать частной собственностью… Сейчас уже ничего не осталось от государственной собственности, только за счет передела частной собственности», - поделился своими предположениями спикер, добавив, что «те деньги, о которых я вам сказал, которые сегодня вброшены в избирательную кампанию, это не за «спасибо», их надо будет отбивать».