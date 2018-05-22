Выборы 2010: конкурс перформенсов, где возможно все

Выборы 2010: конкурс перформенсов, где возможно все

18:14, 28 октября 2009
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Мороз выступил индикатором кандидатских настроений… Кандидаты ждут «рейтинговой ротации», иначе на что надеются Ющенко, Литвин, Гриценко с Яценюком?..

Кандидаты ждут «рейтинговой ротации», иначе на что надеются Ющенко, Литвин, Гриценко с Яценюком?..

МОРОЗ КАК ИНДИКАТОР КАНДИДАТСКИХ НАСТРОЕНИЙ

Александр Мороз осматривает наглядные пособия для школы перед началом заседания коллегии Министерства образования и науки Украины. Киев, 17 августа
Выдвижение Александра Мороза кандидатом в Президенты Украины в медиа практически не комментировалось. И совершенно напрасно. Не потому, конечно, что вождь СПУ – бывшая «совесть Украины», в позапрошлую эпоху трижды – в 1994, 1999 и 2004 гг. – занимавший почетное третье место на президентских выборах. Всё это славное прошлое было перечеркнуто «великой изменой» в 2006 году и последовавшим затем провальным поражением СПУ на внеочередных парламентских выборах 2007 года. И, что касается избирательных перспектив самого гражданина Мороза А.А., то правы немногие, всё же откликнувшиеся на его выдвижение – сплошь в ироническом или уничижительном аспекте.

 Странность заключается в том, что до последнего времени сам Александр Александрович эти свои перспективы оценивал вполне адекватно и «подставляться» с выдвижением не собирался. Еще в апреле прошлого года Мороз на внеочередном съезде провел решение: от партии будет выдвинута Валентина Семенюк. Возможно, бросать под танки боевую подругу было несколько цинично, но, как видим, хитромудрый Саныч заранее подготовил сценарий сохранения хотя бы собственного лица.

А теперь почему-то от этого сценария отказался. Так сказать, «пошел на вы». Шаг, не объяснимый ни проснувшимся вдруг «джентльменством» (даже подозревать смешно), ни срывом переговоров, которые социалисты вели с коммунистами и с Сергеем Тигипко. Потому что «сдача» Сергею Тигипко или «единому левому» Петру Симоненко – это всего лишь другие варианты неучастия Мороза в выборах. Варианты, которые могли бы иметь свои плюсы и соответствующие бонусы. О бонусах не договорились. Казалось бы, задача свелась к предыдущей: к выдвижению Семенюк-Самсоненко. Которая, кстати сказать, и сама рвалась в бой. Ведь если для аксакала Мороза 1–1,5% – это политический «контрольный выстрел», то для Валентины Петровны сам факт участия в выборах – какой-никакой шаг вперед. Или, по крайней мере, она сама поверила в это за полтора года ожидания.

Однако Мороз решил рискнуть. Рискнуть – вопреки совершенно бесперспективному раскладу. Вероятно, он надеется, что, в конечном счете, расклад может оказаться не таким уж бесперспективным. Вот это-то и интересно.

Фактически Александр Мороз сыграл роль индикатора настроений отечественного политикума в целом, и, прежде всего – уже довольно многолюдной толпы кандидатов, претендентов, кандидатов в претенденты и претендентов в кандидаты.

Литвин
Если представить всю эту кучу малу в виде пирамиды согласно рейтингам (хотя бы приблизительно, с той мерой условности, с которой рейтингам можно доверять), то обнаружится, что большинство участников, кандидатов и претендентов – снизу доверху – объяты ожиданием перемен в своем положении в этой пирамиде. Ожиданием вертикальной ротации наверх. Разумеется, только наверх.

Основу этих настроений сформулировал Владимир Литвин, еще в начале октября признававшийся, что ожидает «обвала рейтингов» – надо полагать, именно у фаворитов. Потому что, к примеру, рейтингу Виктора Ющенко, во-первых, «обваливаться» практически уже некуда и, во-вторых, его «обвал» очень мало что может добавить самому Литвину. Даже гипотетически.

Впрочем, и у Ющенко, вероятно, тоже ждут «обвала» – у всех тех, у кого рейтинг повыше (т.е., почти у всех участников). И у Тигипко тоже – ждут. И у Гриценко. И у Яценюка. И т.д., и т.п.

Почему и каким образом крушение рейтингов у фаворитов свалится короной непременно на голову кандидату имярек, – совершеннейшая загадка. Но ожидания такие очевидны. И тому есть множество причин – объективных, субъективных, теоретических, организационных и т.д.

Большие надежды и ожидания изначально запрограммированы самим фактом «больших» выборов – особенно когда смена действующей власти представляется практически неизбежной. Что при любом раскладе сулит масштабные кадровые подвижки.

Но главное – это именно нынешние исключительно специфические условия. В которых, как это ни странно, продолжающийся уже более года кризис играет далеко не главную роль. Причину не так давно озвучил Егор Соболев в ходе скандально известного эфира у Савика Шустера: «Усі ці розмови про те, хто більше вкрав, – ну, люди знають, що між вами великої різниці немає». Реплика эта вызвала (там же, в эфире) бурное негодование премьер-министра Юлии Тимошенко. Но суть позиции, в общем, понятна и она, во всяком случае, объясняет стабильность рейтингов фаворитов. Действительно, коль скоро «белые пришли – грабют, красные пришли – тоже грабют», то стоит ли менять уже привычное шило на загадочное, но априорно ничем не лучшее мыло? Такая позиция, конечно, обывательская в худшем смысле слова, но по-человечески понятная – после стольких лет «великих потрясений».

КОНКУРС НЕОЖИДАННОСТЕЙ

И на этом фоне «вдруг» начали происходить события, словно заранее запланированные для того, чтобы создать ощущение, что сейчас возможно всё. То есть, практически – ВСЁ. Неизвестно с какой радости надувавшийся на ровном месте безо всяких видимых причин рейтинг Яценюка. Потом – точно такое же малообоснованное его скукоживание. Летом – «дело Лозинского», а теперь ещё и «педофильский скандал» – сумевшие таки преодолеть сильно выросший за последние годы барьер информационного восприятия (точнее – невосприятия). И – к гадалке не ходи – будут наверняка и «симметричные» и «асимметричные» «ответки» с противоположной стороны, и Бог его знает, какие ещё кошмары выльются на головы наших избирателей в ближайшие месяцы…

Так что субъективные ожидания «рейтинговой ротации», уже и без того владевшие умами второго, третьего и четвертого эшелонов (а иначе совершенно нечего делать на выборах ни Ющенко, ни Литвину, ни Гриценко с Яценюком) стали обретать какие-то реальные черты. И начинает казаться, что один жест, одна акция, один удачно найденный ход или вовремя сказанное слово могут в одночасье развернуть всю рейтинговую пирамиду.

Тем более что есть ведь еще одни фактор, который никак нельзя не учитывать. Это – окружение. Как совершенно справедливо писал кто-то очень умный еще в 1999 году, – мало что обходится кандидату так дорого, как надежды и уверенность команды. (Кажется, сказано это было о злосчастном Александре Ткаченко). Подчеркиваю – речь идет не о меркантилизме и сознательных «подставах». Речь о том, что в условиях постоянных «разводок» и «кидков», полной недоговороспособности первых «лиц» (а также вторых, третьих, пятнадцатых и пр.) политики поневоле замыкаются в собственном кругу.

Психология малых замкнутых групп – это вообще отдельная сфера науки. Не вдаваясь в подробности, просто отметим, что там формируется своя совершенно особенная атмосфера. И это – при прочих вполне благоприятных условиях, которым сейчас и взяться-то неоткуда.

Поэтому каждого – от Ющенко и Литвина до Гриценко и Богословской – давно уже убедили, что именно он (она) априорно и есть – единственный достойный (единственная достойная). И что естественный обвал рейтингов фаворитов именно для него (для неё) открывает радужные перспективы. И что теперь осталась сущая малость – найти тот самый заветный жест.

ЯЗЫК ЖЕСТОВ: ЛИТВИН, ГРИЦЕНКО, ЯЦЕНЮК И ДР.

И «жесты» посыпались. С головой выдавая своё происхождение в замкнутых командах, давно уже оторванных от всякой реальности. В командах, буквально «заточенных на лидеров» или «заточенных» лидерами.

Владимир Литвин вытирает слезы во время своего выступления на ХІ съезде Народной партии. Киев, 21 октября
Владимир Литвин, рыдающий перед съездом своей партии над «рушником, вишитим моєю старенькою матір’ю». Ещё можно было бы поверить в непроизвольно искренний нервный срыв дважды спикера, служившего главой администрации Кучмы в самые «кучморежимные» времена, если бы не эта фраза – насквозь литературная, словно взятая из хрестоматии и загодя приготовленная для слезного цитирования. Впрочем, ставка на жалостливость отличала Владимира Михайловича еще в ходе кампании 2001–2002 гг., когда он возглавлял список блока «За єдину Україну!» и носил на челе полоску пластыря.

Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко – там, у себя в кругу, считающийся большим интеллектуалом и геостратегом – выпустил большое высокоинтеллектуальное и по преимуществу геостратегическое интервью, где походя выписал рецепты спасения Украины и преодоления мирового кризиса. Оставим в стороне набор навязших за последний год на зубах банальностей, вроде «так называемый чистый рынок себя не оправдал» и «надо четко определить стратегически важные финансовые структуры, которые нужно спасать, а не размазывать масло по большому бутерброду». Лично на меня самое большое впечатление произвела первая – как раз геостратегическая – часть интервью. Там было много интересного. Советы НАТО – как правильно вести кампанию в Афганистане. Рассуждения о стратегических перспективах Украины в направлении Африки. Глубокая и неподдельная тревога по поводу глобального потепления, а также – в этом контексте – о стремительно тающих льдах на Северном полюсе и открывающихся там «глобальных возможностях и планетарных вызовах. В том числе для Украины». Кому-нибудь, менее расположенному к Анатолию Степановичу, могло даже показаться, что по ошибке вместо интервью кандидата в Президенты Украины в газете распечатали заявку какого-нибудь Института глобальных исследований на получение нового гранта…

Арсений Яценюк на месте штурмана во время одного из этапов авторалли ”Prime Yalta Rally 2009” в Ялте
Арсений Яценюк… Строго говоря, до сих пор нет никакого сколько-нибудь рационального объяснения, за какие грехи команда Арсения Петровича устроила ему такие показательные и явно дорогостоящие политические похороны. Наиболее осмысленное из услышанных объяснений звучит так: какой-то особо придирчивый из спонсоров кампании Яценюка, разобравшись к лету, что за «третьим рейтингом» подававшего такие большие надежды молодого политика ничего, кроме цифр, нет, и не предвидится, грубо пригрозил штабистам расправой за каждую не по делу исчезнувшую копейку. И штабисты уже третий месяц «сбрасывают» все затерявшиеся было средства – не скрывая, а напротив, как бы демонстрируя свою обиду – не столько на Арсения Петровича, сколько на его суровых и таких недоверчивых спонсоров. В любом случае – кампания Яценюка, включая его палатки, его выступления и его рейтинги – целиком и полностью являются сотворением его штаба, что лишний раз подтверждает замкнутость на себя и команд и их кандидатов.

Список можно было бы продолжить, но самые интересные и рискованные «жесты», надо полагать, ещё впереди. И самых резких стоит ждать, прежде всего, от пары фаворитов. Там ведь тоже есть ощущение, что «возможно всё». Причем носит оно не отвлеченный, а самый что ни на есть прикладной характер.

ВОСКРЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРА ПАРЛАМЕНТА И ЕГО Ко

Очередное (не первое) появление в команде Юлии Тимошенко бывшего «директора парламента» Александра Волкова, а также, как утверждают, и Юрия Левенца – это заявка на появление проекта, который, перефразируя классика, может оказаться посильней, чем книжка Николая Мельниченко «Кто есть кто на диване президента Кучмы»!

Лично я удивлен посыпавшимися на Юлию Владимировну упреками – дескать, возможно ли героине Майдана набирать к себе столько «кучмистов», словно мало их было уже, начиная с Медведчука!? Верно пишут на форумах, что приход таких выдающихся профессионалов, как Волков (и Левенец) – лишнее свидетельство неотвратимости победы леди Ю.

А все, кто спорят и возмущаются, просто неправильно понимают, в чём, собственно заключается высокий профессионализм Александра Михайловича и Юрия Анатольевича. Конечно же, не в стратегии и тактике избирательной кампании и не в умении достучаться от сердца к сердцу до каждого потенциального избирателя. В этом-то у них как раз опыт не слишком удачный. Курируемый ими на выборах 2001–2002 гг. блок «Демпартия – Демсоюз» собрал 0,88% голосов – меньше, чем пресловутая «Команда озимого поколения» (1,99%).

Александр Волков рассказывает о своих охотничьих трофеях в собственном особняке на Осокорках. Киев, 20 октября
Но зато с именами Волкова и Левенца злопыхатели связывают такие свершения, как массовый выпуск от имени соперников Кучмы липовых газет и листовок в ходе кампании 1999 года, а также исторический «референдум по народной инициативе» 2000 года. Тот самый, где зашкаливало «досрочное голосование» и где инициаторами выступали граждане, чьи имена, фамилии и отчества называть печатно могла себе позволить только моя любимая Татьяна Евгеньевна Коробова. Сам-то недоимплементированный референдум уже почти забыли, а вот фамилии «инициаторов» многие помнят до сих пор…

Лично мне пока что видится лишь одно серьезное препятствие к тому, чтобы и на нынешних выборах волковские чудодеи смогли во всем блеске проявить свои таланты и высокий профессионализм. Проблема в том, что чудеса 1999 и 2000 годов предполагают почти лабораторно идеальные условия, и, прежде всего – абсолютный контроль главного фокусника над страной и надо всеми органами власти. Таких условий в настоящее время нет. Хотя возможности правительства сбрасывать со счетов никак не стоит.

***

Но разворачивающаяся в Верховной Раде кампания по расформированию правящей коалиции и, соответственно, по отставке действующего Кабинета министров вряд ли является осознанной попыткой «противохода». Скорей всего, мы имеем дело с очередным «жестом». Кстати говоря, тоже ставшим уже «фирменным». Кто хочет, может подсчитать, как часто «регионалы» отправлялись на великую битву за отставку Тимошенко, каждый раз будучи абсолютно уверены в успехе и заранее празднуя победу.

Конечно, сейчас они будут действовать особенно настойчиво. Несмотря на постоянное подчеркивание неизбежности своего январского триумфа, вожди ПР где-то на спинномозговом уровне тоже ощущают, что «возможно – всё». Особенно при подсчете голосов. О чем, о чём – а о том, на что способен правительственный ресурс, соратники Виктора Януковича знают не понаслышке. В свое время в ночь праздника народного волеизъявления они и сами организовывали очень веселые фокусы.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН

 

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