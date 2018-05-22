Выборы 2010: конкурс перформенсов, где возможно все

Кандидаты ждут «рейтинговой ротации», иначе на что надеются Ющенко, Литвин, Гриценко с Яценюком?..

МОРОЗ КАК ИНДИКАТОР КАНДИДАТСКИХ НАСТРОЕНИЙ

Выдвижение Александра Мороза кандидатом в Президенты Украины в медиа практически не комментировалось. И совершенно напрасно. Не потому, конечно, что вождь СПУ – бывшая «совесть Украины», в позапрошлую эпоху трижды – в 1994, 1999 и 2004 гг. – занимавший почетное третье место на президентских выборах. Всё это славное прошлое было перечеркнуто «великой изменой» в 2006 году и последовавшим затем провальным поражением СПУ на внеочередных парламентских выборах 2007 года. И, что касается избирательных перспектив самого гражданина Мороза А.А., то правы немногие, всё же откликнувшиеся на его выдвижение – сплошь в ироническом или уничижительном аспекте.

Странность заключается в том, что до последнего времени сам Александр Александрович эти свои перспективы оценивал вполне адекватно и «подставляться» с выдвижением не собирался. Еще в апреле прошлого года Мороз на внеочередном съезде провел решение: от партии будет выдвинута Валентина Семенюк. Возможно, бросать под танки боевую подругу было несколько цинично, но, как видим, хитромудрый Саныч заранее подготовил сценарий сохранения хотя бы собственного лица.

А теперь почему-то от этого сценария отказался. Так сказать, «пошел на вы». Шаг, не объяснимый ни проснувшимся вдруг «джентльменством» (даже подозревать смешно), ни срывом переговоров, которые социалисты вели с коммунистами и с Сергеем Тигипко. Потому что «сдача» Сергею Тигипко или «единому левому» Петру Симоненко – это всего лишь другие варианты неучастия Мороза в выборах. Варианты, которые могли бы иметь свои плюсы и соответствующие бонусы. О бонусах не договорились. Казалось бы, задача свелась к предыдущей: к выдвижению Семенюк-Самсоненко. Которая, кстати сказать, и сама рвалась в бой. Ведь если для аксакала Мороза 1–1,5% – это политический «контрольный выстрел», то для Валентины Петровны сам факт участия в выборах – какой-никакой шаг вперед. Или, по крайней мере, она сама поверила в это за полтора года ожидания.

Однако Мороз решил рискнуть. Рискнуть – вопреки совершенно бесперспективному раскладу. Вероятно, он надеется, что, в конечном счете, расклад может оказаться не таким уж бесперспективным. Вот это-то и интересно.

Фактически Александр Мороз сыграл роль индикатора настроений отечественного политикума в целом, и, прежде всего – уже довольно многолюдной толпы кандидатов, претендентов, кандидатов в претенденты и претендентов в кандидаты.

Если представить всю эту кучу малу в виде пирамиды согласно рейтингам (хотя бы приблизительно, с той мерой условности, с которой рейтингам можно доверять), то обнаружится, что большинство участников, кандидатов и претендентов – снизу доверху – объяты ожиданием перемен в своем положении в этой пирамиде. Ожиданием вертикальной ротации наверх. Разумеется, только наверх.

Основу этих настроений сформулировал Владимир Литвин, еще в начале октября признававшийся, что ожидает «обвала рейтингов» – надо полагать, именно у фаворитов. Потому что, к примеру, рейтингу Виктора Ющенко, во-первых, «обваливаться» практически уже некуда и, во-вторых, его «обвал» очень мало что может добавить самому Литвину. Даже гипотетически.

Впрочем, и у Ющенко, вероятно, тоже ждут «обвала» – у всех тех, у кого рейтинг повыше (т.е., почти у всех участников). И у Тигипко тоже – ждут. И у Гриценко. И у Яценюка. И т.д., и т.п.

Почему и каким образом крушение рейтингов у фаворитов свалится короной непременно на голову кандидату имярек, – совершеннейшая загадка. Но ожидания такие очевидны. И тому есть множество причин – объективных, субъективных, теоретических, организационных и т.д. Большие надежды и ожидания изначально запрограммированы самим фактом «больших» выборов – особенно когда смена действующей власти представляется практически неизбежной. Что при любом раскладе сулит масштабные кадровые подвижки.

Но главное – это именно нынешние исключительно специфические условия. В которых, как это ни странно, продолжающийся уже более года кризис играет далеко не главную роль. Причину не так давно озвучил Егор Соболев в ходе скандально известного эфира у Савика Шустера: «Усі ці розмови про те, хто більше вкрав, – ну, люди знають, що між вами великої різниці немає». Реплика эта вызвала (там же, в эфире) бурное негодование премьер-министра Юлии Тимошенко. Но суть позиции, в общем, понятна и она, во всяком случае, объясняет стабильность рейтингов фаворитов. Действительно, коль скоро «белые пришли – грабют, красные пришли – тоже грабют», то стоит ли менять уже привычное шило на загадочное, но априорно ничем не лучшее мыло? Такая позиция, конечно, обывательская в худшем смысле слова, но по-человечески понятная – после стольких лет «великих потрясений».

КОНКУРС НЕОЖИДАННОСТЕЙ

И на этом фоне «вдруг» начали происходить события, словно заранее запланированные для того, чтобы создать ощущение, что сейчас возможно всё. То есть, практически – ВСЁ. Неизвестно с какой радости надувавшийся на ровном месте безо всяких видимых причин рейтинг Яценюка. Потом – точно такое же малообоснованное его скукоживание. Летом – «дело Лозинского», а теперь ещё и «педофильский скандал» – сумевшие таки преодолеть сильно выросший за последние годы барьер информационного восприятия (точнее – невосприятия). И – к гадалке не ходи – будут наверняка и «симметричные» и «асимметричные» «ответки» с противоположной стороны, и Бог его знает, какие ещё кошмары выльются на головы наших избирателей в ближайшие месяцы…

Так что субъективные ожидания «рейтинговой ротации», уже и без того владевшие умами второго, третьего и четвертого эшелонов (а иначе совершенно нечего делать на выборах ни Ющенко, ни Литвину, ни Гриценко с Яценюком) стали обретать какие-то реальные черты. И начинает казаться, что один жест, одна акция, один удачно найденный ход или вовремя сказанное слово могут в одночасье развернуть всю рейтинговую пирамиду. Тем более что есть ведь еще одни фактор, который никак нельзя не учитывать. Это – окружение. Как совершенно справедливо писал кто-то очень умный еще в 1999 году, – мало что обходится кандидату так дорого, как надежды и уверенность команды. (Кажется, сказано это было о злосчастном Александре Ткаченко). Подчеркиваю – речь идет не о меркантилизме и сознательных «подставах». Речь о том, что в условиях постоянных «разводок» и «кидков», полной недоговороспособности первых «лиц» (а также вторых, третьих, пятнадцатых и пр.) политики поневоле замыкаются в собственном кругу.

Психология малых замкнутых групп – это вообще отдельная сфера науки. Не вдаваясь в подробности, просто отметим, что там формируется своя совершенно особенная атмосфера. И это – при прочих вполне благоприятных условиях, которым сейчас и взяться-то неоткуда.

Поэтому каждого – от Ющенко и Литвина до Гриценко и Богословской – давно уже убедили, что именно он (она) априорно и есть – единственный достойный (единственная достойная). И что естественный обвал рейтингов фаворитов именно для него (для неё) открывает радужные перспективы. И что теперь осталась сущая малость – найти тот самый заветный жест.

ЯЗЫК ЖЕСТОВ: ЛИТВИН, ГРИЦЕНКО, ЯЦЕНЮК И ДР.

И «жесты» посыпались. С головой выдавая своё происхождение в замкнутых командах, давно уже оторванных от всякой реальности. В командах, буквально «заточенных на лидеров» или «заточенных» лидерами.

Владимир Литвин, рыдающий перед съездом своей партии над «рушником, вишитим моєю старенькою матір’ю». Ещё можно было бы поверить в непроизвольно искренний нервный срыв дважды спикера, служившего главой администрации Кучмы в самые «кучморежимные» времена, если бы не эта фраза – насквозь литературная, словно взятая из хрестоматии и загодя приготовленная для слезного цитирования. Впрочем, ставка на жалостливость отличала Владимира Михайловича еще в ходе кампании 2001–2002 гг., когда он возглавлял список блока «За єдину Україну!» и носил на челе полоску пластыря.

Анатолий Гриценко – там, у себя в кругу, считающийся большим интеллектуалом и геостратегом – выпустил большое высокоинтеллектуальное и по преимуществу геостратегическое интервью, где походя выписал рецепты спасения Украины и преодоления мирового кризиса. Оставим в стороне набор навязших за последний год на зубах банальностей, вроде «так называемый чистый рынок себя не оправдал» и «надо четко определить стратегически важные финансовые структуры, которые нужно спасать, а не размазывать масло по большому бутерброду». Лично на меня самое большое впечатление произвела первая – как раз геостратегическая – часть интервью. Там было много интересного. Советы НАТО – как правильно вести кампанию в Афганистане. Рассуждения о стратегических перспективах Украины в направлении Африки. Глубокая и неподдельная тревога по поводу глобального потепления, а также – в этом контексте – о стремительно тающих льдах на Северном полюсе и открывающихся там «глобальных возможностях и планетарных вызовах. В том числе для Украины». Кому-нибудь, менее расположенному к Анатолию Степановичу, могло даже показаться, что по ошибке вместо интервью кандидата в Президенты Украины в газете распечатали заявку какого-нибудь Института глобальных исследований на получение нового гранта…

Арсений Яценюк… Строго говоря, до сих пор нет никакого сколько-нибудь рационального объяснения, за какие грехи команда Арсения Петровича устроила ему такие показательные и явно дорогостоящие политические похороны. Наиболее осмысленное из услышанных объяснений звучит так: какой-то особо придирчивый из спонсоров кампании Яценюка, разобравшись к лету, что за «третьим рейтингом» подававшего такие большие надежды молодого политика ничего, кроме цифр, нет, и не предвидится, грубо пригрозил штабистам расправой за каждую не по делу исчезнувшую копейку. И штабисты уже третий месяц «сбрасывают» все затерявшиеся было средства – не скрывая, а напротив, как бы демонстрируя свою обиду – не столько на Арсения Петровича, сколько на его суровых и таких недоверчивых спонсоров. В любом случае – кампания Яценюка, включая его палатки, его выступления и его рейтинги – целиком и полностью являются сотворением его штаба, что лишний раз подтверждает замкнутость на себя и команд и их кандидатов.

Список можно было бы продолжить, но самые интересные и рискованные «жесты», надо полагать, ещё впереди. И самых резких стоит ждать, прежде всего, от пары фаворитов. Там ведь тоже есть ощущение, что «возможно всё». Причем носит оно не отвлеченный, а самый что ни на есть прикладной характер.

ВОСКРЕШЕНИЕ ДИРЕКТОРА ПАРЛАМЕНТА И ЕГО Ко

Очередное (не первое) появление в команде Юлии Тимошенко бывшего «директора парламента» Александра Волкова, а также, как утверждают, и Юрия Левенца – это заявка на появление проекта, который, перефразируя классика, может оказаться посильней, чем книжка Николая Мельниченко «Кто есть кто на диване президента Кучмы»! Лично я удивлен посыпавшимися на Юлию Владимировну упреками – дескать, возможно ли героине Майдана набирать к себе столько «кучмистов», словно мало их было уже, начиная с Медведчука!? Верно пишут на форумах, что приход таких выдающихся профессионалов, как Волков (и Левенец) – лишнее свидетельство неотвратимости победы леди Ю.

А все, кто спорят и возмущаются, просто неправильно понимают, в чём, собственно заключается высокий профессионализм Александра Михайловича и Юрия Анатольевича. Конечно же, не в стратегии и тактике избирательной кампании и не в умении достучаться от сердца к сердцу до каждого потенциального избирателя. В этом-то у них как раз опыт не слишком удачный. Курируемый ими на выборах 2001–2002 гг. блок «Демпартия – Демсоюз» собрал 0,88% голосов – меньше, чем пресловутая «Команда озимого поколения» (1,99%).

Но зато с именами Волкова и Левенца злопыхатели связывают такие свершения, как массовый выпуск от имени соперников Кучмы липовых газет и листовок в ходе кампании 1999 года, а также исторический «референдум по народной инициативе» 2000 года. Тот самый, где зашкаливало «досрочное голосование» и где инициаторами выступали граждане, чьи имена, фамилии и отчества называть печатно могла себе позволить только моя любимая Татьяна Евгеньевна Коробова. Сам-то недоимплементированный референдум уже почти забыли, а вот фамилии «инициаторов» многие помнят до сих пор…

Лично мне пока что видится лишь одно серьезное препятствие к тому, чтобы и на нынешних выборах волковские чудодеи смогли во всем блеске проявить свои таланты и высокий профессионализм. Проблема в том, что чудеса 1999 и 2000 годов предполагают почти лабораторно идеальные условия, и, прежде всего – абсолютный контроль главного фокусника над страной и надо всеми органами власти. Таких условий в настоящее время нет. Хотя возможности правительства сбрасывать со счетов никак не стоит.

***

Но разворачивающаяся в Верховной Раде кампания по расформированию правящей коалиции и, соответственно, по отставке действующего Кабинета министров вряд ли является осознанной попыткой «противохода». Скорей всего, мы имеем дело с очередным «жестом». Кстати говоря, тоже ставшим уже «фирменным». Кто хочет, может подсчитать, как часто «регионалы» отправлялись на великую битву за отставку Тимошенко, каждый раз будучи абсолютно уверены в успехе и заранее празднуя победу.

Конечно, сейчас они будут действовать особенно настойчиво. Несмотря на постоянное подчеркивание неизбежности своего январского триумфа, вожди ПР где-то на спинномозговом уровне тоже ощущают, что «возможно – всё». Особенно при подсчете голосов. О чем, о чём – а о том, на что способен правительственный ресурс, соратники Виктора Януковича знают не понаслышке. В свое время в ночь праздника народного волеизъявления они и сами организовывали очень веселые фокусы.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН