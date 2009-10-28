Луценко снесет заборы вокруг лесов, в которых «должны жить украинцы»

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что передача в аренду территории лесов является незаконной.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, об этом он заявил сегодня в ходе поездки в Закарпатье.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, МВД проанализировало ситуацию с лесным хозяйством на территории Украины. По его словам, «согласно Лесному кодексу, лес не может передаваться в аренду». Поэтому получение одной из фирм Закарпатья в пользование до 2036 года 20 тысяч гектаров леса в аренду является неправомерным, поскольку «действующее законодательство не предусматривает вообще такого способа владения лесом, а документы для подготовки такого решения областным советом были фальсифицированы», - сказал министр.

“Соответствующее уголовное дело по факту подделки возбуждено, теперь прокуратура рассматривает возможность предъявления обвинения конкретным должностным лицам - буквально сегодня мы ожидаем такой ответ от областной прокуратуры, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «есть, к сожалению, политики, для которых «война - мать родна». Пока народ бедствует, можно своровать 20 тысяч гектаров леса, как написано в этом решении, вместе с животным миром: 10 медведей, столько-то лосей, оленей. Гуцулов пока не записали...».

“Конечно, это просто абсурдное, дикарское дело, и мы найдем тех, кто будет отвечать за него, - сказал министр. - Даже если это подставные лица, тем не менее: или они укажут на конкретных лиц, или будут отвечать согласно действующему законодательству”.

Ю.ЛУЦЕНКО пояснил, что есть понятие - постоянное пользование лесами в Украине. По его словам, в основном оно предусмотрено для лесхозов, обществ рыбаков и охотников и тому подобное - 7,5 миллиона гектаров леса в Украине предоставлено именно таким способом. В то же время за последние годы независимости 46,8 миллиона гектаров лесов преданы во временное пользование, в том числе в Закарпатье - один миллион гектаров. “Я не вижу, в основном, ничего противозаконного в этом, хотя «свободных» - государственных лесов остается маловато. Но я обращаю внимание на то, что согласно Лесному кодексу, при передаче леса напрокат, с целью ведения того или иного хозяйства, законом запрещено ограничение доступа граждан в лес. Предусматривается лишь ограничение ведения ими охоты на этих территориях. Но в леса кто угодно может заходить, гулять, собирать ягоды, грибы, древесину (конечно, не пилить ее, а собирать отходы древесины). И никто не имеет права ограничивать вход или въезд граждан на территорию лесов, которые находятся во временном пользовании у того или иного физического или юридического лица”, – заявил министр.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что министерство проведет комплекс мероприятий для того, чтобы были уничтожены все ограничивающие сооружения для кого-либо из украинцев относительно входа в любые леса, которые находятся во временном пользовании. “Я сейчас веду речь о многокилометровых заборах, которые не допускают в леса новоявленных «владельцев» других граждан, о КПП, о специализированной охране, которая не пускает простых, обычных украинцев в леса, в которых жили и должны жить они и их дети”, - сказал он.