Литвин прокомментировал самовыдвижение Ющенко...

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что для того, чтобы выдвигаться от партии, необходимо, чтобы партия поддержала кандидата и при этом имела влияние и авторитет в обществе

Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя самовыдвижение действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО на должность Президента Украины.

По его словам, баллотируясь кандидатом на должность Президента Украины от политической партии, «надо собрать намного больше документов».

При этом он добавил, что кроме того, «для этого надо иметь партию, которая тебя поддерживает и которая имеет влияние и авторитет в обществе». В.ЛИТВИН также заметил, что говорит это «безотносительно к ныне действующему Президенту Украины».