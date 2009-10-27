Богословская выбирает между креслами Ющенко и Януковича

Кандидат в президенты, народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ намерена возглавить оппозицию в Украине в случае своего проигрыша на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила сегодня журналистам после официальной регистрации кандидатом в президенты Украины в ЦИК.

«Если я не одержу победу на этих выборах, я возглавлю оппозицию в Украине», - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что возглавит оппозицию также в том случае, если победителем в избирательной кампании станет лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Я уверена в том, что кто-либо из тех, кто был у власти последние 15 лет, не имеет права возглавлять страну. Мы должны иметь новую повестку дня. Никто из тех, кто был у власти, не способен этого сделать. Очень связаны друг с другом”, - подчеркнула И.БОГОСЛОВСКАЯ.