Порошенко прибыл в Москву
Министр будет говорить с Лавровым о флоте и не только
Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО прибыл с рабочим визитом в Москву.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, П.ПОРОШЕНКО планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ.
Планируется, что министры обсудят ключевые вопросы украинско-российских отношений, в частности, рассмотрят наиболее важные темы экономического взаимодействия и ход подготовки заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.
Также предметом переговоров станет проблематика Азово-Керченского урегулирования, вопросы, связанные с пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины.
Важной составляющей на переговорах также станет гуманитарное сотрудничество.
Кроме того, министры намерены договориться о совместном праздновании Россией и Украиной знаменательных дат в истории и культурной жизни двух государств.
Главы МИД двух стран обсудят международные темы, включая взаимодействие в рамках СНГ, ход Приднестровского урегулирования, а также ряд вопросов, представляющих интерес для каждой из сторон.
П.ПОРОШЕНКО планирует дать интервью газете «КоммерсантЪ» и радиостанции «Эхо Москвы».
Сегодня после обеда запланировано посещение Культурного центра Украины в Москве.
П.ПОРОШЕНКО в поездке сопровождает первый заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ.