Порошенко прибыл в Москву

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, П.ПОРОШЕНКО планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ.

Планируется, что министры обсудят ключевые вопросы украинско-российских отношений, в частности, рассмотрят наиболее важные темы экономического взаимодействия и ход подготовки заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Также предметом переговоров станет проблематика Азово-Керченского урегулирования, вопросы, связанные с пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины.

Важной составляющей на переговорах также станет гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, министры намерены договориться о совместном праздновании Россией и Украиной знаменательных дат в истории и культурной жизни двух государств.

Главы МИД двух стран обсудят международные темы, включая взаимодействие в рамках СНГ, ход Приднестровского урегулирования, а также ряд вопросов, представляющих интерес для каждой из сторон.

П.ПОРОШЕНКО планирует дать интервью газете «КоммерсантЪ» и радиостанции «Эхо Москвы».

Сегодня после обеда запланировано посещение Культурного центра Украины в Москве.

П.ПОРОШЕНКО в поездке сопровождает первый заместитель министра иностранных дел Владимир ХАНДОГИЙ.