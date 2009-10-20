Тимошенко даст зеленый свет на Большой кольцевой
09:49, 20 октября 2009Политика
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Место проведения церемонии: 25-й км
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в церемонии открытия движения автотранспорта на реконструированном участке Большой кольцевой дороги вокруг г. Киева.
Как сообщается на Правительственном портале, начало церемонии - в 13.00.
Место проведения: 25-й километр Северо-восточного обхода столицы по Большой кольцевой от г. Борисполя к г. Бровары.
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