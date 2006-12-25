Вальтер Литвиненко прочит Путину судьбу Хусейна

Вальтер Литвиненко, отец отравленного в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, во время пресс-конференции в УНИАН заявил, что у него лично нет никаких сомнений: его сына убили сотрудники российской ФСБ по заданию руководства России.

“У меня не версии, у меня есть стопроцентное знание этого. Мы говорили об этом с Сашей. Это была операция директора ФСБ России Николая Патрушева, проведенная по заданию Путина. Действующие лица: это тройка, которая засветилась: Луговой, Соколенко, Ковтун (Андрей Луговой – давний друг Александра Литвиненко, Вячеслав Соколенко и Дмитрий Ковтун – российские предприниматели; все проходят по делу как свидетели. – Авт.) Они трое убили. Саша мне в одну из последних ночей сказал: у Ковтуна взгляд и глаза – убийцы”.

“Путин ни одной эфэсбешной операции не пропускает и эту, наверно, контролирует. Стоимость такой дозы яда – около тридцати миллионов долларов. Кто еще мог это сделать?” - добавил Вальтер Литвиненко.

На вопрос, почему его сына убили именно сейчас, если Александр Литвиненко сбежал в Лондон еще в 2000 году, отец ответил так: “ Я скажу прямо. Год остался этому (***грубое слово. – Авт.) Путину править. Хусейна судили, Милошевича судили. Где гарантия, что этого [***] не будут судить? Ведь 250 тысяч чеченцев уничтожено. Это наши люди. Пятьдесят дивизий уничтожили... Анечка Политковская с Кавказа не уходила, она очень сильный свидетель, ее убрали, теперь вот Сашу убили».

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