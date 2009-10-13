Газпром уже может выставить Нафтогазу штраф в $5,9 миллиардов

Возможные штрафные санкции со стороны "Газпрома" к НАК «Нафтогаз Украины» за недобор газа по итогам 9 месяцев текущего года оцениваются в 5,9 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, данная оценка подтверждается украинскими специалистами.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что у украинской стороны вызывает настороженность заявление официальных лиц Российской Федерации о возможном применении штрафных санкций, в то время как на уровне премьеров двух стран озвучивались заявления об их неприменении.

Как сообщал УНИАН, вице-спикер Государственной думы, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ 12 октября в Москве заявил, что Россия в конце текущего года может поставить перед Украиной вопрос об оплате штрафов за недобор газа. «До сих пор «Газпром» плату с Украины берет за фактически выбранный объем газа, не штрафуя ее за невыбранный объем. Я думаю, что это должно стать предметом разбирательства. Обычно этот принцип «бери или плати» по итогам за год идет. Поэтому, может, 1 января станет вопрос, что за невыбранные объемы нужно платить», - сказал В.ЯЗЕВ.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, в свою очередь, выразила уверенность, что условие о том, что «Газпром» не будет взимать с НАК «Нафтогаз Украины» штрафы за недобор газа, будет документально зафиксировано в конце текущего года. «Есть твердая договоренность с премьер-министром России. Мы договорились, что в конце года, когда мы будем оформлять годовые акты, мы все подпишем так, чтобы оно (невзимание штрафов – УНИАН) было документально зафиксировано», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году вместо оговоренных в начале года 40 миллиардов кубометров планирует закупить 33 миллиарда кубометров газа.

В результате договоренностей между премьер-министрами Украины и РФ Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ «Газпром» освободил НАК «Нафтогаз Украины» от штрафа за недобор газа, хотя мог оштрафовать украинского партнера, по данным СМИ, на 5 миллиардов долларов.

Еще в начале сентября первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сообщил, что «на следующей неделе делегация НАК «Нафтогаз Украины» посетит Москву с предложением подписать дополнения к контракту с «Газпромом», заключенному между двумя компаниями в январе 2009 года».

И.ДИДЕНКО уточнил, что с целью юридического закрепления договоренностей Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА украинская сторона намерена документально зафиксировать невзимание «Газпромом» штрафных санкций, а также намерена внести предложение о принятии дополнения к контракту о согласовании объемов покупаемого НАК «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» газа на каждый конкретный год. Однако до сих пор этого не сделано.