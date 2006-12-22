Путин назвал приоритеты в экономическом сотрудничестве

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН рассчитывает, что деятельность межгосударственной комиссии будет способствовать прогрессу двухсторонних торгово-экономических отношений.

Об этом Президент РФ сообщил, открывая заседание межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

Президент России отметил, что Украина и Россия имеют хороший опыт взаимодействия в рамках комиссии. По его словам, перед заседанием межгосударственной комиссии прошел целый ряд встреч в рамках подкомитетов и подкомиссий.

«Это хороший задел для сегодняшней встречи», - сказал В.ПУТИН. По его словам, он и президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед началом заседания комиссии «прошлись подробно по каждому вопросу». В.ПУТИН сказал, что повестка дня заседания очень насыщенная. По его словам, заседание комиссии должно «придать существенный импульс торгово-экономическим связям». В частности, по словам президента России, приоритетным является взаимоотношения в сферах самолетостроения, транспорта, связи. Также, по его словам, хорошие перспективы есть в двухстороннем сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

В.ПУТИН отметил, что дезинтеграционные процессы наносят значительный ущерб производителям, как Украины, так и России. В то же время, по его словам, «совместными усилиями мы можем достичь очень многого». В.ПУТИН также отметил, что как Россия, так и Украина выступают «за объединенную Европу без ограничительных линий». В связи с этим российский президент отметил, что необходимо активизировать украинско-российское приграничное сотрудничество.