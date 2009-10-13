Эксперт: Луценко знает цену своего кресла в период выборов

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что основной отличительной чертой де-факто начавшихся президентских выборов станет то, что собранный на участников избирательной гонки и ключевых членов их команд компромат будет использоваться не в качестве предмета для политического торга, а по своему прямому назначению – оглашения с целью дискредитации.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой АМС.

«В ходе начавшейся избирательной компании выяснилось, что полунамеки и политические торги компроматом уже не будут настолько эффективны, как возбуждение реальных уголовных дел», - убежден политолог. По его словам, компромат любого уровня сейчас «выстреливает», как «контрольный в голову». Именно поэтому, считает эксперт, Партия регионов делает все возможное, чтобы нарушить скоординированную работу МВД и отстранить министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО от этой должности.

В то же время, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в силу особенностей своей политической карьеры нынешний руководитель МВД «вполне способен переступить черту политического компромисса, что чревато для политических оппонентов БЮТ».

«Можно не сомневаться, что Ю.ЛУЦЕНКО прекрасно знает цену своей должности в период избирательной кампании. Он вряд ли будет менять ее на пост главы СНБОУ при Президенте ЯНУКОВИЧЕ. В то же время, в силу своей политической харизмы и истории карьерного роста, он из тех, кто способен переступить негласную черту компромисса между группами влияния и предать публичности факты сотрудничества криминалитета с властью», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.