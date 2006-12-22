Тимошенко не хочет быть крокодилом

В случае досрочных выборов в парламент Блок Юлии Тимошенко не будет формировать общий избирательный список с «Нашей Украиной».

Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№232 от 22.12.2006г.) заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, отвечая на вопрос: «БЮТ был бы вместе с "Нашей Украиной" в случае досрочных выборов?», Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Сейчас мы полагаемся только на свои силы и стратегии. К сожалению, все, что было связано с "Нашей Украиной", было проигрышным и разрушительным. Оказалось, что партнеры, которые были с нами, только ослабляли нашу борьбу против этого образования во главе с ЯНУКОВИЧЕМ. Мы не хотим больше иметь связи и отношения ни с какими разрушительными политическими силами. С "Нашей Украиной" договориться невозможно ни о чем. Все их предложения сводятся к гениальному предложению Чебурашки: Гена, давай, я понесу чемоданы, а ты понесешь меня».

На уточняющий вопрос, будет ли объединение списков, лидер БЮТ ответила: «Нет, не будет. Я против того, чтобы ставить на фальшивые фишки».

Как сообщал УНИАН, ранее представители «Нашей Украины», в частности, Петр ПОРОШЕНКО и Александр ТРЕТЬЯКОВ высказывали мнение, что в случае проведения досрочных парламентских выборов «Наша Украина» может сформировать общий избирательный список с БЮТ.