Путин приземлился

В Украину с рабочим визитом прибыл Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.

Как передает корреспондент УНИАН, его встречает Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

Как сообщает пресс-служба Секретариата Президента, запланировано, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретит Президента Российской Федерации В.ПУТИНА на крыльце возле Секретариата Президента Украины, после чего состоится встреча глав двух государств в формате с глазу на глаз. По завершении двусторонней встречи планируется участие Президента Украины и Президента России в заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин».

Проведению заседания комиссии с участием глав государств предшествовали заседания всех ее рабочих органов: Комитета по вопросам экономического сотрудничества, Подкомитета по вопросам безопасности, Подкомитета по международному сотрудничеству, Подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества, Подкомитета по вопросам функционирования Черноморского флота РФ и его пребывания на территории Украины.

В ходе переговоров и на заседании комиссии будет рассмотрен весь спектр вопросов российско-украинской повестки дня и определены перспективы дальнейшего развития отношений.

Расширяется договорно-правовая база сотрудничества. На сегодняшний день заключено около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. В этом году подписано соглашение между правительствами двух стран о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями пограничных районов, программа межрегионального и пограничного сотрудничества до 2010 года.

Как отмечает пресс-служба, определенный оптимизм появился относительно перспективы развития торгово-экономических связей. За 10 месяцев текущего года товарооборот двух стран, который испытывал почти двухлетний спад, составлял 20 млрд. долларов, темпы роста – 19%.

Сторонами согласован целый ряд перспективных наработок и проектов. В частности, относительно совместного празднования юбилейных и исторических дат в жизни народов наших двух стран, в том числе 200-летия со дня рождения писателя Николая Гоголя.

Также программой визита предусмотрена церемония подписания двусторонних договоров: соглашение между Кабмином и правительством РФ о реадмиссии; соглашение между Кабмином и правительством РФ о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые используются и получены в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества; протокол между Кабинетом Министров и правительством Российской Федерации о внесении изменений и дополнений к соглашению между правительством Украины и правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и Россией от 8 февраля 2005 года; соглашение между Министерством культуры и туризма Украины и Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры.

В состав украинской части заседания межгосударственной комиссии входят Президент Украины, председатель украинской части комиссии Виктор ЮЩЕНКО, заместитель председателя комиссии, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, секретарь комиссии с украинской стороны – секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК. Также в состав украинскую часть входят министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, первый заместитель министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ, глава Секретариата Виктор БАЛОГА, министр культуры и туризма Украины Юрий БОГУЦКИЙ, первый заместитель министра образования и науки Андрей ГУРЖИЙ, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Олег ДЁМИН, министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел ШИШОЛИН.

В состав российской части заседания комиссии входят: председатель российской части комиссии Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН, секретарь российской части, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Игорь ИВАНОВ, министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ, министр юстиции Владимир УСТИНОВ, министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, министр культуры и массовых коммуникаций Александр СОКОЛОВ, помощник президента Сергей ПРИХОДЬКО, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий КАРАСИН, заместитель министра промышленности и энергетики Игорь МАТЕРОВ и Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.