ВО "Свобода": Ющенко находится под влиянием антиукраинских сил

12 октября Киевская городская организация Всеукраинского объединения «Свобода» провела пикетирование Секретариата Президента с требованиями присвоить звание Героя Украины Степану Бандере, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой Украинской нации и объявить 14 октября – День создания УПА – государственным праздником.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Свобода», пикетчики держали лозунги: «Требуем признать ОУН-УПА!», «Требуем присвоить Бандере звание Героя!», «Бандера – наш Герой! Покрова – наш Праздник!», «Свобода» – за признание ОУН-УПА!», «ОУН-УПА – государственное признание!» и другие.

По данным пресс-службы, к участникам пикета вышел главный юрист приемной Президента П.КОСТЮЧЕНКО, которому заместитель председателя ВО «Свобода», председатель Киевской городской организации «Свободы» Андрей МОХНИК вручил обращение Политсовета Всеукраинского объединения «Свобода» к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованиями присвоить звание Героя Украины Степану Бандере, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой Украинской нации и объявить 14 октября – День создания УПА – государственным праздником.

Как отметил во время своего выступления на пикетировании А.МОХНИК: «Все украинцы ожидали, что к 100-летнему юбилею Степана Бандеры Президент Украины присвоит Проводнику ОУН звание Героя Украины. Но этого не случилось. К сожалению, Виктор ЮЩЕНКО находится под влиянием антиукраинских сил, и настолько захвачен текущей политической борьбой, что банально побоялся присвоить Степану Бандере звание Героя Украины”.

По словам А.МОХНИКА, “все разговоры Президента об украинской нации так и не завершились признанием борцов за ее освобождение, несмотря на то, что есть общественная и, главное, политическая востребованность идей Бандеры”.

А.МОХНИК подчеркнул, что приближается к завершению президентская каденция В.ЮЩЕНКО, и у него есть последний шанс должным образом почтить память украинских повстанцев, которые боролись за государственную независимость Украины против московских, немецких, польских, венгерских, румынских и других оккупантов, и присвоить звание Героя Украины Проводнику этой борьбы – Степану Бандере.