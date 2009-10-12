Вакарчук заставит льготников подавать документы только в один вуз

Во время следующей вступительной кампании в 2010 году льготники смогут подать документы, в частности, сертификат Внешнего независимого оценивания, только в одно высшее учебное заведение. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, по убеждению И.ВАКАРЧУКА, “таким образом мы избежим ситуаций, когда льготники подают документы в десятки вузов, создавая конкурс”.

По словам министра, количество предметов, которые надо будет сдавать, будет не меньше трех: украинский язык и литература, история или математика, а также профильный предмет того направления, на который поступает студент. Изменятся и условия зачисления баллов. “При поступлении будут считаться баллы сертификатов ВНО и средний балл аттестата”, - заметил И.ВАКАРЧУК.

Он сообщил, что сроки проведения ВНО и вступительных экзаменов также будут перенесены: с 1 июня по 14 июля будет проходить тестирование, с 15 июля по 31 июля - подача документов и вступительная кампания, а с 1 по 31 августа зачисление студентов”.

При этом министр отметил, что “язык составления ВНО – украинский, национальным меньшинствам будут предоставляться словари с украинской терминологией”.

Также по прогнозам министра количество бюджетных мест в 2010 году должно остаться неизменным.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября И.ВАКАРЧУК отмечал, что летом 2009 года количество льготников, поступивших в вузы, в 2,5 раза меньше, чем количество поданных ими заявлений. Так, в вузы первого-четвертого уровней аккредитации потупили 4,5% льготников, то есть 12 тысяч 192 человека. Всего в вузы, подчиненные Минобразования (а это 444 вуза), поступили 269,2 тыс. лиц.