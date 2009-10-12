Тимошенко в первую же минуту появится в ЦИК с кандидатскими документами

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что планирует подать документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты сразу после объявления о начале избирательной кампании.

Об этом сообщается сегодня на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я собираю документы и, безусловно, буду выдвигаться кандидатом в президенты. Я не один раз об этом говорила. Я думаю, что наша команда готовится достаточно сильно к тому, чтобы иметь возможность одержать победу. И эта подготовка – это не только подготовка документов и организация работы с ЦИК», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства отметила, что, независимо от избирательной кампании, ее деятельность направлена на поддержку граждан. «Каждый день не может пройти без того, чтобы не сделать доброе дело для людей от правительства, от премьер-министра. Так мы строим каждый день нашей работы уже полтора года. Мы пытаемся, чтобы каждый день был посвящен человеку, стране или региону. Собственно, это и является нашей главной предвыборной программой», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что юридическое обеспечение ее участия в выборах, включая внесение залога, будет выполнять партия «Батькивщина». «Я возглавляю достаточно мощную партию, в которой полмиллиона членов партии, и, безусловно, члены партии и сама партия будет поддерживать мое выдвижение», - пояснила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, согласно национальному законодательству, президентская избирательная кампания должна начаться 19 октября.

В соответствии с Календарным планом, утвержденным Центральной избирательной комиссией, выдвижение кандидатов на должность Президента Украины должно начаться 20 октября и закончиться до 6 ноября 2009 года. Выдвигать кандидатов имеют право политические партии, избирательные блоки политических партий, граждане Украины путем самовыдвижения.

Кандидаты в президенты должны подать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию до 9 ноября 2009 года включительно.

Выборы Президента Украины должны состояться 17 января 2010 года.