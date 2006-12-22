Министр обороны РФ: если Украина хочет в НАТО - пожалуйста

Вице-премьер-министр, министр обороны РФ Сергей ИВАНОВ считает, что если украинский народ захочет вступить в НАТО, то этому никто не сможет помешать.

Об этом он сказал в интервью российской газете «Труд» № 238 от 22 декабря 2006 года.

«Что же касается вступления Украины в НАТО, то мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что каждое государство, каждый народ вправе сам определять путь своего дальнейшего развития. У части политического руководства есть желание пополнить Североатлантические ряды, и если украинский народ его поддерживает, то кто может воспрепятствовать этому? Но, насколько мне известно, только 20% населения Украины поддерживают идею вступления ее в НАТО», - сказал С.ИВАНОВ.

Он подчеркнул, что между РФ и Украиной поддерживаются тесные связи и «другого развития отношений пока не предвидится, независимо от взглядов украинской политической элиты».

Он напомнил, что 7 декабря в Киеве было проведено первое заседание подкомитета российско-украинской межгосударственной комиссии по вопросам безопасности.

«Хочу отметить, что, несмотря на еще существующие проблемы, которые в первую очередь касаются порядка обеспечения и условий пребывания на украинской территории частей и соединений Черноморского флота, определенный рост взаимопонимания все же виден», - подчеркнул С.ИВАНОВ.

«Идет совершенствование нормативно-правовой базы военного и военно-технического сотрудничества. Решаются вопросы продления ресурсов вооружения и военной техники, а также взаимодействия по вопросам утилизации боеприпасов и компонентов ракетного топлива. Мы вместе ведем разработки ряда военно-научных программ. На постоянную основу перешли контакты по линии сухопутных и инженерных войск, служб безопасности полетов и авиации», - добавил он.

С.ИВАНОВ отметил, что ежегодно проводятся командно-штабные тренировки с органами управления и дежурными силами ПВО. По его словам, одним из примеров практического взаимодействия стали проведенные в сентябре этого года на российском военном полигоне «Телемба» учения с боевой стрельбой зенитных ракетных систем среднего и дальнего действия воздушных сил Украины.