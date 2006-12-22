На переговорах с Путиным Тарасюк будет свадебным генералом

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК надеется, что во время рабочего визита в Украину Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА президенты России и Украины приложат усилия для решения некоторых существующих проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК сказал в интервью журналистам в пятницу.

«Мы ожидаем, что визит даст возможность двум президентам более детально посмотреть на проблемы и, возможно, приложить усилия, учитывая их полномочия, для решения некоторых существующих проблем», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Кроме этого, отметил он, будет проведено первое заседание нового органа сотрудничества – Межгосударственной комиссии во главе с президентами Украины и России.

Б.ТАРАСЮК сообщил, что в ходе визита ожидается подписания четырех важных документов, которые будут касаться прав граждан Украины и России и облегчения режима пересечения границы. По его словам, кроме настоящих документов, уже готовы еще семь двусторонних документов, которые будут подписаны в ближайшее время.

Б.ТАРАСЮК отметил, что во время визита В.ПУТИНА будут рассмотрены все вопросы, которые стоят в повестке дня. «Все вопросы, которые находятся в повестке дня, будут рассмотрены: и Черноморский флот, и делимитация морских просторов в Азовском, Черном морях и Керченском проливе, демаркация границы», - сказал он.

Также министр сообщил, что не будет подписывать никаких двусторонних документов.