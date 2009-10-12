Российский эксперт: Кремль боится украинской боевой авиации

После президентских выборов в Украине российско-украинские отношения не улучшатся.

Такое мнение УНИАН высказал российский оппозиционер, бывший заместитель министра энергетики РФ, президент Института энергетической политики Владимир МИЛОВ.

«Вязкое противостояние и толкание локтями продолжиться независимо от того, кто выиграет президентские выборы», - сказал эксперт.

По мнению В.МИЛОВА, это вызвано тем, что действующие российские власти рассматривают Украину как территорию желаемого протектората, где они хотели бы влиять на принятие политических решений.

«Любой, кто выиграет на президентских выборах в Украине, даже Виктор ЯНУКОВИЧ, будет человеком, который будет отстаивать украинские интересы довольно жестко», - убежден он. При этом В.МИЛОВ напомнил, что когда бывший глава Украинского государства Леонид КУЧМА шел на второй срок, в России говорили, что он будет защищать российские интересы, но потом была Тузла, разборки по газу и приватизация, куда не были допущены российские компании.

Кроме того, эксперт считает, что власти России инициировали принятие поправок к закону «Об обороне», которые допускают использование российской армии за пределами России, чтобы прикрыть себя после войны в Южной Осетии.

«Я сегодня советую не преувеличивать это событие. Принятие поправок к закону «Об обороне» в России - это всего лишь прикрытие своего «мягкого места», после того как год назад было допущено грубое нарушение законодательства, когда военные вели боевые действия за пределами РФ без санкции Совета Федерации, чего требует Конституция», - сказал В.МИЛОВ.

«Сейчас, чтобы прикрыть себя, принимают этот закон. В Украине это восприняли как закон о войне с Украиной, но это не так. Не бойтесь. Наши ребята - это очень трусливые ребята и могут воевать только с маленькой Грузией», - добавил эксперт.

По его словам, Украина может послать боевые самолеты на российскую территорию и начать бомбить, а Грузия этого сделать не могла.

«Если станут бомбы падать на российские города – это будет приговор любому политическому режиму в России. Украина имеет боевую авиацию, они никогда не нападут на Украину», - уверен В.МИЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Государственная дума РФ единогласно в первом чтении приняла инициированные Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки к закону «Об обороне», которые предусматривают возможность оперативного использования российских Вооруженных сил за пределами РФ.

Предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защита граждан РФ за рубежом; борьба с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, украинская сторона выразила обеспокоенность в связи с одобрением этого законопроекта.