Почему Тимошенко меняет предвыборные лозунги - мнение экспертов

Участник будущей президентской гонки Юлия Тимошенко меняет свои предвыборные лозунги. Судя по новым агитационным плакатам, особенностью ее стратегии теперь является проведение аналогии между „Вона” и „Україна”.

Эксперты называют несколько причин, которые побудили штаб кандидата к такому шагу. Одна из них - это желание избавиться от сарказма и негатива, которым оброс ее предыдущий лозунг. „Вона працює, Україна – голодує!”, „Не працюй, вона працює!” – такие и много других перефразированных избирательных лозунгов кандидата Тимошенко можно было увидеть на билбордах и в интернете. Теперь „працює” не „Вона”, а „Україна”. Такую трансформацию лозунга можно объяснить по меньшей мере двумя причинами, отметил в комментарии „Немецкой волне” политолог Юрий Шведа.

Первое объяснение – это юридический аспект, чтобы не было правовых последствий относительно „фальстарта” предвыборной кампании. Но скорее всего - это нивелировать насмешки: „То, что лозунг был перефразирован, скорее всего, это попытка трансформировать негатив, который вызывал прежний лозунг. Это изменение формата на ходу”, говорит Юрий Шведа.

Впрочем, не менее важным является и то, что изменение формата - это своеобразный „удар” для штаба главного конкурента – Януковича, который строит свою кампанию на критике Тимошенко, прибавил эксперт. Такие коллизии с лозунгами возникают потому, что работают с кандидатами не украинские политтехнологи, а люди, которые не знают специфики менталитета украинского избирателя. Западные технологии на Украине не проходят, говорит Шведа.

Украинский избиратель воспринимает лозунги на билбордах неадекватно, хитрые замыслы политтехнологов не проходят, это подтверждает и директор Центра по информационным проблемам территорий НАН Украины Петр Жук. Доказательством является исследование Центра, которое показало, что лишь немногим больше одного процента опрошенных жителей Киева, Львова и Полтавы доверяет лозунгу „Вона працює”; три процента лозунгу Януковича „Почую кожного”, а лидером доверия с тридцатью процентами является лозунг действующего президента: „Скасуємо депутатську недоторканість: закон один для всіх”