У Украины с Россией одна проблема на двоих - политики?

Экс-заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ убежден, что, независимо от результатов президентских выборов, отношения Украины и России будут нормализованы в короткий срок.

Такое мнение он выразил в эфире программы «Шустер live» на ТРК “Украина” в пятницу вечером.

«Я верю свято: завершатся президентские выборы, и кто бы ни был избран Президентом Украины, он приведет к власти профессионалов и мы очень быстро устраним все эти проблемы», - сказал он.

По словам А.ЧАЛОГО, в действительности на сегодня не существует таких радикальных проблем в российско-украинских отношениях, как это пытаются нарисовать политики.

«Когда в этих отношениях будут разбираться политики, которые, кроме политики, не имеют никакого отношения к этому, а только хотят получить 1-2% голосов, у нас будут такие проблемы», - сказал он.

А.ЧАЛЫЙ заметил, что, несмотря на радикальное заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, у России есть разные центры проведения внешней политики и даются разные сигналы.

«Я не вижу каких-то проблемных вопросов, которые есть сегодня с Россией. Есть негативные вопросы, но есть и позитивные», - сказал А.ЧАЛЫЙ.