После победы Януковича будут реабилитированы пострадавшие

Народный депутат от фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН обещает, что “после победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах” прежде всего будут реабилитированы те, кто “пострадал от “помаранчевых” на прошлых выборах “за поддержку Партии регионов и симпатии” к ее лидеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время выступления перед участниками 18-й конференции Житомирской областной организации Партии регионов.

«Мы должны прежде всего после победы нашего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА на этих выборах Президента помочь и позаботиться о тех, кого после прошлых выборов повыгоняли с работы, затаскали по прокуратурам, кого пытались запугать», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее данным, “многие из этих людей тогда не выдержали этого”.

«Я даже знаю один реальный пример, когда один мужчина умер от разрыва сердца, когда о нем написали на его доме, что он - друг зэка», - сказала народный депутат.

При этом она подчеркнула, что Партия регионов “должна этих людей защитить и высоко эту планку поднять, составив в каждой области, в каждом районе Украины реестр этих пострадавших людей”.

А.ГЕРМАН призвала также своих однопартийцев сделать все, чтобы «победа В.ЯНУКОВИЧА на выборах Президента стала прежде всего победой каждого из этих людей». «Обо всех нужно заботиться, но об этих - особенно, потому что их несправедливо обидели», - сказала она.