Ющенко с Медведевым таки поговорили: о погоде и о галстуках

Вопреки желанию Кремля Президенты России и Украины все же встретились. Медведев был вынужден пожать руку Ющенко и обменяться с ним несколькими репликами, передает из Кишинева корреспондент УНИАН.

“Незапланированное общение”, возможно, произошло из-за организационных просчетов хозяев саммита. По замыслу, президенты должны были по очереди подъезжать ко Дворцу Республик, где собственно и проходило заседание Совета глав государств-участниц СНГ, и подниматься на второй этаж для церемонии фотографирования. Но организаторы не предусмотрели отдельного помещения для тех лидеров стран, которые прибыли во дворец первыми, - им пришлось ждать остальных в плотном кругу журналистов.

Первым из глав государств прибыл именно Дмитрий Медведев. Через небольшой промежуток времени появились Виктор Ющенко и Ильхам Алиев, которые пришли вместе после своей двусторонней встречи. Президенты Украины и Азербайджана с помощью охраны прошли через круг журналистов, присоединившись к президентам и премьерам, которые прибыли перед ними.

Пока Ющенко здоровался со своими коллегами, Медведев пытался не смотреть в его сторону. Однако Виктор Андреевич сам подошел к нему и протянул руку для приветствия. Президент России развернулся в сторону Ющенко, и сделал вид, что сначала просто его не заметил. Они пожали друг другу руку и обменялись приветственными репликами. Общение в импровизированном кругу президентов часто перерывалось смехом.

Журналистам удалось услышать высказывания относительно одежды и погоды. Так Медведев обратил внимание на галстуки Президентов: “мы договорились надеть красные галстуки чтобы отличаться от коллег, которые представлены на уровне правительств”, – пошутил российский Президент. Потом разговор перешел на прекрасную солнечную погоду в Кишиневе. Ющенко, приобняв Алиева, пошутил, что было бы хорошо следующие саммиты проводить в теплых странах, например в Азербайджане. Большую часть разговора журналисты не услышали.

Последним прибыл Лукашенко, после чего началась официальная часть мероприятия на которой руководителям делегаций вряд ли было до шуток.

Кстати, Президент Беларуси в отличие от своего российского коллеги первым обратил свое внимание на Президента Украины. Главы двух стран тепло обнялись, приветствуя друг друга.