Медведько не видит «никакого взрыва» в бандитских разборках в Киеве

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО соглашается с высказыванием министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, что сегодня в Украине нет возврата «кровавых 90-х».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас эта действительно ужасная стрельба (имеются в виду бандитские разборки в Голосеевском парке и расстрел совладельца супермаркета «Форум» и двух охранников «Титана»), по сравнению с 90-ми годами, то это, можно сказать, тишина. Я не могу сказать, что есть какой-то взрыв, есть что-то чрезвычайное. Поэтому я поддерживаю Ю.ЛУЦЕНКО в этом высказывании. Чрезвычайного нет, но то, что произошло в последние дни, это действительно ужасно», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что отвергает заявление одного из бывших руководителей МВД Михаила КОРНИЕНКО, сделанное в СМИ, что Украину ожидает «возврат кровавых 90-х», в частности, волна заказных убийств.

При этом он признал, что «МВД Украины ощущает попытки со стороны иностранных воров в законе установить свой контроль в Украине». «Но МВД в состоянии контролировать ситуацию, в состоянии обеспечить наказание каждому, кто будет пытаться осуществить нападения на украинских граждан», - заверил Ю.ЛУЦЕНКО.

Также глава МВД напомнил, что в Киеве в 1997, 1998, 1999 годах с использованием огнестрельного оружия было убито, соответственно, 44, 36 и 33 чел. В то же время, нераскрытыми остались, соответственно, 24, 20 и 12 убийств. В этом же году в столице с применением огнестрельного оружия было убито 11 человек, 4 преступления пока еще остаются нераскрытыми.