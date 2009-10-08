Кириленко хочет знать, почему начальник Генштаба ушел в отставку

Депутатская группа «За Украину!» требует увеличить в государственном бюджете Украины на 2010 год расходы на Вооруженные силы Украины, оборону, вопросы национальной безопасности и внешней политики. Об этом, выступая с парламентской трибуны, сказал лидер депутатской группы «За Украину!» Вячеслав Кириленко.

«Нас тревожит вопрос, о котором уже вопят люди – вопрос обороны и национальной безопасности», - сказал он, выразив убеждение, что армия не может просуществовать на 13 млрд. грн., заложенных в государственном бюджете на 2010 год на потребности ВС Украины совокупно из общего и специального фондов. Он также отметил, что по общему фонду бюджета расходы на армию составляют лишь 8,5 млрд. грн. при минимальной потребности - 30 млрд. грн.

Кириленко обратился к Председателю ВР Украины относительно необходимости заслушать на заседании ВР исполняющего обязанностей руководителя генштаба Вооруженных сил Украины, чтобы выяснить ситуацию с финансированием армии, угрозы национальной безопасности и обороне и причины отставки руководителя Генерального штаба. «Начальник Генштаба ушел в отставку. Я не знаю настоящих причин, но для любой страны, которая себя уважает, это очень серьезный случай», - сказал он.

Он также призвал депутатов обратить внимание на факты, обнародованные Украинской Общиной Севастополя. «Украинская Община Севастополя прямо пишет, что ЧФ РФ развернул в Крыму серьезную активность, уже определяет на оперативных картах путевые соединения, и даже смотрит все бетонные подвалы, которые по мнению российских военных экспертов могут быть использованы российской стороной в качестве опорных пунктов, - отметил Кириленко. - Давайте проверим правда это или нет. Я прошу, чтобы депутаты от всех фракций обратили на это внимание».

Вячеслав Кириленко также отметил катастрофическое финансирование внешнеполитического направления. По его словам, на развитие диппредставительств и расширение сети собственности за рубежом в проекте бюджета выделено всего 45 тысяч гривен, а посольства Украины во многих странах уже закрываются.

«Мы сознательно закладываем такой правительственной политикой провал в оборонной сфере и на внешнеполитическом направлении?, - спросил лидер Руха «За Украину!» - Тогда возникает вопрос о приоритетах такого правительства». «Пока не получим ответов на эти вопросы голосовать за бюджет не будем, - заверил Кириленко. - Бюджет предлагаем отправить на доработку».