БЮТ завтра не будет мешать регионалам увольнять министров?

Фракция БЮТ надеется, что “регионалы” завтра не будут блокировать работу Верховной Рады Украины, если их требование об отставке ряда министров не получит поддержки сессионного зала. Об этом в эфире телеканала “Рада” заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Н.ТОМЕНКО отметил, что фракция БЮТ пошла на все уступки и предложения Партии регионов, чтобы показать, что она хочет, чтобы парламент работал, и чтобы правительство работало. По его словам, завтра рассмотрение кадровых вопросов может выглядеть следующим образом: все постановления об освобождении членов правительства, зарегистрированные в парламенте, будут рассмотрены, а затем будут рассмотрены постановления о назначениях. «Если Партия регионов хочет высказаться против работы какого-либо министра, то она имеет на это право, и если не будет 226 голосов, то двигаемся дальше», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, после этого, а это и является предметом договоренностей, будут рассмотрены постановления о назначении новых членов правительства. “Такие действия станут проверкой, способна ли оппозиция сдержать свое слово хотя бы в течение одного дня”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

В то же время, отметил он, фракция БЮТ точно не будет голосовать за отставку четырех министров, на чем настаивает фракция Партии регионов.

Н.ТОМЕНКО также выразил надежду, что после того, как будут рассмотрены вопросы об освобождении, не будет заблокирована трибуна для рассмотрения вопросов о назначении. «Я считаю, что именно этот факт и станет проверкой, способна ли нынешняя оппозиция сдержать свое слово. И на самом ли деле беспокойство о социально-экономической ситуации и наведении порядка и стабильности является их стремлением, потому что понятно, чтобы без таких министров, как министр финансов, транспорта и связи, иностранных дел или обороны трудно представить цивилизованную работу в государстве, а тем более в условиях кризиса», - сказал вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов 8 октября будет настаивать на освобождении с должности четырех министров. Как сообщила заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, это касается министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, министра образования Ивана ВАКАРЧУКА, министра труда Людмилы ДЕНИСОВОЙ и министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА.

Сегодня лидеры фракций на заседании Согласительного совета договорились рассмотреть кадровые вопросы завтра в 10.00. Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что сначала предполагается рассмотреть вопрос об освобождения с должности некоторых членов Кабинета министров Украины. По его словам, предполагается персональное голосование по каждой кандидатуре.

Рассматривая вопрос о назначениях, ВР сначала будет голосовать за кандидатуры, предложенные на должности в правительство Президентом Украины, а уже потом - за кадровые предложения правительства. В.ЛИТВИН напомнил, что за правительственные кандидатуры предполагается голосовать единым постановлением. Речь идет о назначении Михаила ЗГУРОВСКОГО и Юрия ЛЮБОНЕНКО на должности вице-премьер-министров, Федора ЯРОШЕНКО – на должность министра финансов и Тариэла ВАСАДЗЕ – на должность министра транспорта и связи.

Если этот проект постановления не будет принят, то ВР будет голосовать за каждую кандидатуру отдельно, уточнил В.ЛИТВИН.