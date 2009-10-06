Наливайко: создание КТО не связано с выборами Президента

Первый заместитель – исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Олег НАЛИВАЙКО отмечает, что реализация проекта с рабочим названием “Канал территориальных общин” не связан с поддержкой того или другого политика на выборах Президента Украины.

Об этом О.НАЛИВАЙКО заявил сегодня во время интернет-чата с читателями издания “Телекритика”.

Он объяснил, что на сегодня областным государственным телерадиокомпаниям из государственного бюджета выделяются средства на изготовление продукта продолжительностью 2,5-4 часа, в то время как эфиры длится 12-15 часов.

“Таким образом, 11-15 часов заполняются разным продуктом, в том числе и коммерческого характера. Мы сейчас будем пытаться заполнять эти 11-15 часов качественным конкурентоспособным продуктом, который производят все ОГТРК”, - сказал О.НАЛИВАЙКО, комментируя идею создания КТО.

Он напомнил, что первым эту идею сформулировал бывший председатель Госкомтелерадио Иван ЧИЖ.

“Господин Эдуард ПРУТНИК (предыдущий руководитель Госкомтелерадио – УНИАН), по моему мнению, ее усовершенствовал – было введено название “Первый общественный”, и хотя я с ним не общался в последнее время, думаю, что эту идею он и в дальнейшем поддержит как опытный медиабизнесмен и государственный менеджер”, - сказал О.НАЛИВАЙКО.

И.о. председателя Госкомтелерадио также выразил надежду, что ему удастся получить поддержку основных политических сил во время реализации проекта “Канал территориальных обществ”.

“Мне еще не удалось обсудить наш проект с госпожой Анной ГЕРМАН, госпожой Еленой БОНДАРЕНКО и другими депутатами-“регионалами”, которые хорошо осведомлены с этой темой. Думаю, что они нас поддержат”, - заметил и.о. председателя Госкомтелерадио.

Кроме того, он сообщил, что завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет совещание с руководителями ОГТРК, на котором будет рассматриваться вопрос создания “Канала территориальных обществ”.

“Думаю, что все акценты будут расставлены. И наша позиция получит поддержку. Еще раз добавлю, что КТО создается ни под какого политика”, - подчеркнул он.

“Я хочу быть эффективным менеджером и сделать то, что пять лет планировали и разрабатывали мои предшественники. Что касается проекта под ТИМОШЕНКО, то на первом совещании я акцентировал внимание, что это не избирательный проект, он имеет очень долгую и успешную историю. Между прочим господин ЧИЖ был социалистом, ПРУТНИК - “регионал”, я выдвинут по квоте НУ-НС – почти все цвета парламента представлены. Кто-то должен этот проект сделать”, - сказал О.НАЛИВАЙКО.

Говоря о перспективах деятельности ОГТРК после запуска “Канала территориальных обществ”, и.о. председателя Госкомтелерадио отметил, что все они имеют лицензию на вещание и ведут самостоятельную редакционную политику.

О.НАЛИВАЙКО заверил, что реализация проекта “Канал территориальных обществ” также не приведет к сокращению штатов в ОГТРК и к уменьшению времени эфирного вещания.

“Региональные новости – наш приоритет, мы будем их развивать, в том числе и технически”, - сказал О.НАЛИВАЙКО.