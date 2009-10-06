Мартыненко говорит, что регионалы провоцируют безработицу и банкротства

Социальный популизм Партии регионов может привести к банкротствам предприятий и росту безработицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона», об этом с трибуны ВР заявил лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

По его словам, если подсчитать убытки государства от неработающего парламента, от непринятых антикризисных законов, то счет бы уже пошел на миллиарды, но Партия регионов этого не учитывает.

По мнению депутата, предвыборные «социальные инициативы» Партии регионов будут иметь негативные последствия для экономики и для граждан.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что если бы Партия регионов была сейчас при власти, то свои проекты критиковала бы первой - как популизм. В подтверждение этого он привел оценки экспертов.

Предлагаемое «регионалами» увеличение минимальных зарплат означает повышение себестоимости продукции и снижение конкурентоспособности украинских предприятий. За первое полугодие 2009 года их убытки составили более 6 млрд. грн. То есть, у предприятий просто нет средств на какие-либо дополнительные выплаты, отметил председатель фракции НУ-НС.

В то же время, по его словам, у тех предприятий, которые еще сохраняют прибыльность, будут изъяты средства на развитие и возобновление производства. А когда нет развития и нет производства – тогда отсутствуют и ресурсы для повышения зарплат.

«Круг наращивания задолженностей замыкается. Возникает угроза банкротств. Предприятия, которые уцелеют, будут вынуждены массово увольнять людей. Вырастет безработица. И это во время кризиса», - предостерег Н.МАРТЫНЕНКО.

По его мнению, повышение минимальных зарплат не должно рассматриваться отдельно от проекта госбюджета на следующий год.

«Во-первых, реально повышение социальных выплат возможно лишь тогда, когда оно учтено в государственном бюджете. Потому этот вопрос следует обсуждать в процессе рассмотрения госбюджета-2010. Во-вторых – в цивилизованных странах в случае увеличения любых расходов обязательно указываются источники финансирования. И это должен быть не кредит МВФ, который предназначен для поддержки курса гривни, а реальные и неэмиссионные средства», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня член фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что “регионалы” опять заблокируют трибуну парламента, если народные депутаты из других фракций не поддержат законопроект о повышении социальных стандартов.