Тимошенко: после выборов большинство будет создано "на раз-два-три"

Надбавки к зарплате учителям начнут выплачивать с 1 января в размере 22,5% независимо от того, будет или нет принят Государственный бюджет 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время открытого заседания правительства по вопросам развития среднего образования.

«Может такое быть, что бюджет не будет принят до президентских выборов, но законодатель когда-то предусмотрел хорошую процедуру. В Бюджетном кодексе, который действует, предусмотрена процедура, что если такие случаи происходят (непринятие бюджета до начала года), то есть порядок финансирования, в том числе на базе принятия постановления о выполнении бюджета до того, как он будет принят в Верховной Раде. То, что мы с вами сегодня обсуждали, с 1 января будет абсолютно точно выполнено, независимо от того, будет принят бюджет или не будет. Мы будем действовать согласно постановлению правительства, которое будет давать нам возможность все это финансировать так, как мы сегодня с вами договорились», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она заявила, что после завершения президентской кампании в середине февраля в Верховной Раде «на раз-два-три» будет создано большинство и будет принят бюджет.

При этом Ю.ТИМОШЕНО в очередной раз высказала уверенность, что досрочных парламентских выборов в Украине после президентских не будет.