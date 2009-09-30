Ющенко подсчитал, сколько стоит реклама на десяти столбах в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральной прокуратуре дать правовую оценку нынешней рекламно-агитационной деятельности украинских политиков, которые будут принимать участие в президентской избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам главы государства, он дал поручение Генпрокуратуре оценить с правовой позиции, насколько нынешняя рекламно-агитационная деятельность некоторых украинских политиков отвечает законодательству, ведь проводится она еще до официального старта избирательной президентской кампании.

«Я с нетерпением жду выводов Генпрокуратуры, хотя понимаю, что люди, которые так рекламируют себя «сладко», будут спекулировать тем, что это социальная реклама, что это не политическая реклама, что они не собираются быть президентами. Это так, при случае, они хотят сказать о своих заслугах и мечтах относительно будущего Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что полагается в этом вопросе на прокуратуру, которая должна поставить в этом точку.

По убеждению главы государства, «очевидно, речь идет о политической рекламе, о некорректном политическом поведении, как и привыкли эти товарищи вести себя в украинской политике». В связи с этим В.ЮЩЕНКО отметил, что ему досадно, что, например, украинская книга в госбюджете-2009 года получила поддержку в размере лишь 1,2 млн. грн., а реклама одного из кандидатов уже обошлась вдвое дороже.

«Десять реклам на столбах в Киеве стоит как один школьный автобус. На протяжении годовой программы «Школьный автобус» не профинансирован ни один. Это у нас денег нет или нет украинской власти? Я склонен ко второму», - отметил Президент.