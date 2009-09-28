Работники частных предприятий сидят на «голодном пайке» из-за Тимошенко?

Пенсии в Украине выплачиваются своевременно благодаря авансовым налоговым платежам предприятий, а не сверхчеловеческим способностям премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом заявил председатель Ривненской областной государственной администрации, член политсовета «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК в интервью сайту RAZOM.

По его словам, предприятия, заплатившие авансом налоги, сейчас не имеют возможности выплачивать зарплаты своим работникам. Такая ситуация – это бомба замедленного действия, ведь своевременная выплата пенсий, несмотря на заверения Ю.ТИМОШЕНКО, - явление временное.

В.МАТЧУК утверждает, что ежемесячно поступления в Пенсионный фонд уменьшаются, выплаты пенсий осуществляются за счет использования бюджетных средств, которые должны были направляться на другие цели, – для улучшения инфраструктуры, строительства больниц и школ.

Причиной уменьшения поступлений в ПФ «нашеукраинец» называет и то, что предприятия не получают возмещение НДС: «Таким положением вещей обеспокоен Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Он инициировал создание специальной комиссии, которая бы безотлагательно рассмотрела вопросы, связанные с угрозами, которые несет в себе несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость».

Как сообщал УНИАН, 25 сентября В.ЮЩЕНКО обязал СБУ и Генеральную прокуратуру со следующей недели провести тотальную проверку возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

«Я на сегодня владею информацией, когда неоткомпенсированный НДС превысил 20 млрд. грн. …Я просил бы вас, Александр Иванович и Валентин Александрович, чтобы мы со следующей недели провели тотальную проверку компенсации НДС во всех регионах», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он выразил мнение, что для того, чтобы получить возмещение НДС, нужно быть членом определенной политической силы или депутатом от нее.

Также Президент негативно высказался относительно взимания налогов наперед. По его словам, на сегодня сумма этих налогов достигла уже 15 млрд. грн. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что представители и малого, и крупного бизнеса в этом вопросе и в других должны найти поддержку органов прокуратуры.