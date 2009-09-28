Всемирный Банк советует Тимошенко повысить тарифы на ЖКУ

Всемирный Банк готов расширять сотрудничество с Украиной в энергетической сфере при условии внедрения соответствующих реформ в сфере ЖКХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Филипп де ХУАРО в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Киеве.

«Банк сотрудничает с Украиной в области энергетики более 10 лет, и у нас есть высокий уровень доверия, который нужен для этого, поэтому мы будем продолжать расширять наши проекты», - сказал Ф. де ХУАРО.

Он отметил, что у Украины есть большие возможности по реализации программ энергосбережения.

«Украина может сэкономить много денег путем улучшения систем энергосбережения, и путь к этому – увеличение тарифов. Потому что население должно видеть, что этот ресурс чего-то стоит», - сказал он.

При этом Ф. де ХУАРО отметил, что Всемирный Банк рассматривает вопрос предоставления крупных инвестиций для развития газовой инфраструктуры, но это развитие должно совпадать и с внедрением реформ в Украине.

«Для того, чтобы эти инвестиции были стабильными, они должны сопровождаться реформами. И я хочу подтвердить, что с вашей помощью мы готовы двигаться по этому проекту, как можно быстрее», - сказал Ф. де ХУАРО.