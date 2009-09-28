Москаль говорит, что у замглавы СБУ - «поддельный диплом»

Народный депутат, заместитель министра внутренних дел Геннадий МОСКАЛЬ направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО депутатское обращение по поводу использования заместителем председателя СБУ Андреем КИСЛИНСКИМ “поддельного диплома” во время пребывания на государственной службе.

Как сообщается на сайте “Народной самообороны”, в обращении содержится просьба поручить Главгосслужбы провести служебное расследование в отношении госслужащего 1-го ранга А.КИСЛИНСКОГО, который раньше работал также заместителем главы Секретариата Президента.

Кроме того, соответствующее обращение направленно и на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

В сообщении отмечается, что в ответ на депутатское обращение Г.МОСКАЛЯ от 27 августа 2009 года Секретариат Президента Украины предоставил копию диплома А.КИСЛИНСКОГО из его личного дела о получении специальности «историк» и «преподаватель исторических дисциплин», датированного 30 июня 2000 года.

Г.МОСКАЛЬ отмечает, что, будучи “удивленным датой выдачи диплома – соответствующий документ должен был выдаваться выпускнику исторического факультета именно 16 июня 2000 года, он обратился в архив Киевского национального университета, откуда на основании проверки приказов ректора на выпуск студентов исторического факультета сообщили, что КИСЛИНСКИЙ Андрей Николаевич с 1995 по 2000 год на дневном отделении и на заочном отделении с 1994 по 2000 год не учился. А диплом КВ №10359272 в 2000 году в книгах регистрации выдачи дипломов не значится”.

Г.МОСКАЛЬ отметил, что «государство нужно спасать от таких Остапов, простите, Андреев Бендеров - хронических лгунов, которые расползлись из Секретариата Президента по ключевым должностям».

Как сообщалось, ранее А.КИСЛИНСКИЙ подал в суд иск к Г.МОСКАЛЮ по поводу обнародования им информации о том, что А.КИСЛИНСКИЙ “работал сутенером в начале 90-х годов на трассе Луганск-Антрацит в кемпинге Боково-Платово”.

На сайте “Народной самообороны” размещены документы, касающиеся этой ситуации.

УНИАН обратился в пресс-центр СБУ за комментарием по поводу обвинений Г.МОСКАЛЯ в адрес заместителя председателя СБУ А.КИСЛИНСКОГО.