Прокуратура не нашла криминала в швырянии микрофона экс-спикером

Прокуратура Печерского района Киева провела проверку по заявлению специального корреспондента департамента информационно-аналитического вещания ЗАО «ММЦ-СТБ» Ольги ЧЕРВАКОВОЙ о неправомерных действиях народного депутата Украины Александра ТКАЧЕНКО (фракция КПУ), который 1 сентября текущего года в помещении Верховной Рады Украины во время попытки журналистки взять у него интервью повредил микрофон съемочной группы телеканала и, по мнению заявительницы, создал таким образом препятствия выполнению ею профессиональных обязанностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, подчеркнув, что в ходе проверки “факт повреждения народным депутатом Украины А.ТКАЧЕНКО микрофона, который является собственностью телеканала, по изложенным заявительницей обстоятельствам, действительно нашел объективное подтверждение”.

Однако в данном случае действия депутата не содержат состава преступления, считают в прокуратуре. Уголовно наказуемым, согласно действующему Уголовному кодексу Украины, является преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, нанесшее ущерб в больших размерах. (В соответствии с п.3 примечания к статье 185 УК, преступлением в больших размерах признается такое, которое совершено на сумму, в 250 и больше необлагаемого налогом минимума доходов граждан, то есть – от 4250 грн.) Стоимость же поврежденного микрофона, согласно официальной информации телеканала СТБ, составляет 1330 грн.

Также в ходе проверки не получено достаточных данных, которые бы достоверно свидетельствовали о наличии умысла у народного депутата именно помешать профессиональной деятельности как отдельного журналиста, так и средств массовой информации в целом. Как видно из имеющихся материалов проверки, действия А.ТКАЧЕНКО “были вызваны назойливой настойчивостью журналистки О.ЧЕРВАКОВОЙ, которая пыталась получить ответы на свои вопросы вопреки нежеланию народного депутата их предоставлять”, отмечает прокуратура.

С учетом этого, прокуратурой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении народного депутата Украины А.ТКАЧЕНКО в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 УК Украины (преднамеренное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.1 ст.194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, которое причинило вред в крупных размерах).

В то же время при изложенных обстоятельствах журналист и телеканал имеют право обратиться с иском о возмещении причиненного как морального вреда, так и материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, действия народного депутата А.ТКАЧЕНКО могут быть предметом рассмотрения Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины. Согласно данным Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, на его заседании 9 сентября было осуждено поведение народного депутата А.ТКАЧЕНКО относительно журналистки О.ЧЕРВАКОВОЙ, заметили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как сообщал УНИАН, Киевский независимый медиа-профсоюз обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело в отношении народного депутата А.ТКАЧЕНКО из-за инцидента с журналисткой СТБ. В частности, КНМП просил возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности журналистов). Речь идет об инциденте 1 сентября, когда в здании парламента народный депутат от КПУ вырвал у журналистки О.ЧЕРВАКОВОЙ микрофон и бросил его на пол.