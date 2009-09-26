В БЮТ поняли, что у Ющенко нет возможности сорвать выборы

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ убежден, что команда Президента Виктора ЮЩЕНКО не имеет никаких механизмов, чтобы сорвать проведение выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время эфира программы «Большая политика Евгения Киселева» на телеканале “Интер”.

«Те, кто думают о возможном неконституционном сценарии, чтобы каким-то образом оставить Президента действующего на своей должности определенным способом, который не предусматривает выборов Президента, избрания всем народом Украины, то для этого нет никаких оснований, никакого инструмента», - сказал депутат.

По словам А.ПОРТНОВА, сегодня много говорят о возможности срыва выборов путем проведения референдума, который бы внес изменения в Конституцию, введении чрезвычайного положения или отмены Конституционным Судом закона о выборах Президента. «Президент сегодня не имеет никакого инструментария, никакого возможности это сделать», - сказал он.

Народный депутат объяснил это тем, что фактически Президенту не подконтрольна прокуратура, а Центральная избирательная комиссия и Конституционный Суд не будут выполнять незаконные решения. «Для того, чтобы имплементировать какие-то решения, нужно их «закумкать» каким-то высокоинтеллектуальным ресурсом. Если бы на Банковой владели таким ресурсом, то наша страна жила бы лучше», - сказал А.ПОРТНОВ.