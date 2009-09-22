Тимошенко продолжает кампанию подписания договоров с областями

До конца года правительство Украины намеревается заключить с Винницким областным советом соглашение о региональном развитии области.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, соответствующий протокол о намерениях был сегодня подписан в рамках рабочей поездки премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Винницкую область.

От имени правительства протокол подписала Ю.ТИМОШЕНКО, от Винницкой области - председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ, глава Винницкой областной государственной администрации Александр ДОМБРОВСКИЙ, глава Винницкой городской администрации Владимир ГРОЙСМАН.

В соответствии с протоколом, стороны договорились, что приоритетными направлениями экономического и социального развития определено: внедрение ресурсо- и энергосохраняющих технологий в системе жизнеобеспечения населенных пунктов; перестройка и модернизация социальной и туристическо-рекреационной инфраструктуры; создание эффективной системы охраны окружающей природной среды; развитие пограничного сотрудничества с Республикой Молдовой.

Финансирование соглашения будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов, а также других источников, определенных в установленном порядке, в соответствии с законодательством.

«Это концепция нашего сотрудничества, она и будет указателем в нашей дальнейшей работе. До конца года мы отработаем и подпишем это соглашение», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. руководство Львовской области и правительство подписали соглашение о социально-экономическом развитии области. Соглашение о рассчитано на период 2009-2013 гг. Ориентировочный объем финансирования совместных мероприятий составляет 3 млрд. 255 млн. 893 тыс. грн., из них 1 млрд. 842 млн. грн. средства госбюджета, 1 млрд. 339 млн. – местных бюджетов и 74 ,8 млн. – из других источников.

Подобное соглашение подписано между правительством и Донецкой областью (в сентябре 2007 года). Такие же документы в будущем планируется подписать с Днепропетровской, Харьковской областями, с которыми уже подписан протокол о намерениях. Подготовлен проект протокола о намерениях с Волынской областью, готовятся документы по Винницкой, Черниговской, Луганской, Житомирской и Запорожской областям.

Кроме того, поступили предложения о подготовке такого документа от Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областей.