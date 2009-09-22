Зам Януковича: Тимошенко ведет Украину к дефолту

Народный депутат, заместитель Председателя Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН считает, что политика заимствований правительства Юлии ТИМОШЕНКО ведет Украину к дефолту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Партии регионов.

«Бездумные заимствования нынешней власти, которые используются на проедание, неотвратимо ведут Украину к дефолту», – заявил С.ЛЕВОЧКИН.

Комментируя решение Кабмина уполномочить Министерство финансов предоставить абсолютную и безоговорочную гарантию относительно реструктуризации внешних долговых обязательств «Нафтогаза», С.ЛЕВОЧКИН отметил: «Идея возложить на плечи Минфина, то есть на государство, долги НАК «Нафтогаз Украины» граничит с преступлением. Потому что в таком случае ТИМОШЕНКО увеличит государственный долг почти на 100 млрд. грн».

Он также напомнил, что только за апрель-июнь 2009 года долг органов государственного управления увеличился на 1,7 млрд. долларов или на 14,4%, то есть в целом – до 13,3 млрд. долл. А долг органов денежно-кредитного регулирования – на 1,5 млрд. долл., то есть на 33% – до 6,1 млрд. долл.

«Таким образом, по данным Министерства финансов, за полтора года правления ТИМОШЕНКО валовой госдолг возрос на 82%», – подытожил С.ЛЕВОЧКИН.