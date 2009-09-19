Тимошенко хочет пересмотреть тарифы на услуги морских портов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым в ближайшее время пересмотреть тарифы на услуги, предоставляемые морскими портами Украины, с целью сделать их конкурентоспособными для увеличения объемов транзита и переработки грузов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня в Одессе в ходе круглого стола с руководителями портов, отраслевых профсоюзов, органов исполнительной власти и ученых, по вопросам функционирования и развития морехозяйственного комплекса Украины.

«Где гибкие (установить тарифы – УНИАН), где право предоставления скидок, где нужно установить другие тарифы…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что пересмотр тарифов на транзит и перевалку грузов необходимо проводить с учетом тарифов на подобные услуги в основных конкурентах украинских портов – в Констанце (Румыния) и Новороссийске (РФ).

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что соответствующее постановление по изменению тарифов может быть принято на заседании Кабмина уже через две недели. Премьер пригласила для подготовки документа руководство ключевых портов Украины.

«Я бы попросила, чтобы вы поработали так, чтоб не каждый день это постановление надо было бы корректировать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.