Луценко: результат как бы и есть, но движения я не вижу

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО потребовал от донецкой милиции, чтобы все экономические преступления, выявленные в прошлом году, были направлены в суд до конца текущего года.

Об этом он заявил вчера в Донецке на пресс-конференции. Министр, оценив работу милиции в Донецкой области в целом позитивно, указал на недостатки в работе по борьбе с экономическими преступлениями. Он подчеркнул, что не видит в регионе «четкой картины ответственности должностных лиц, причастных к разворовыванию бюджетных средств в особо крупных размерах». «Результат как бы и есть: это около 400 уголовных дел возбуждено за разворовывание бюджетных средств с суммой более 100 тыс. грн. и около 100 уголовных дел - за разворовывание свыше 1 млн. грн., - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО, - Тем не менее, я не вижу движения этих дел с обвинительными заключениями в суд – как по линии милиции самостоятельно, так и через прокуратуру».

Глава МВД отметил, что в этих вопросах «не хватает конкретности», и потребовал довести все возбужденные уголовные дела по экономическим преступлениям к скорейшему логическому завершению – к передаче их в суд.

«Тем не менее, задачи поставлены так: все экономические преступления, выявленные по состоянию на 31 декабря 2008 года, когда были заполнены акты выполненных работ по строительству дорог, строительству или ремонту школ, дошкольных учреждений, больниц, все выявленные в прошлом году злоупотребления – «стотысячники» и «миллионники» - в этом году должны быть направлены в суд. Такое задание поставлено», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.