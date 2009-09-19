У Януковича уже есть название для европейской системы безопасности

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за создание новой архитектуры европейской коллективной безопасности, в том же числе с участием Украины, России и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Николаеве, где находится с рабочей поездкой.

По убеждению политика, сегодня система европейской безопасности в связи со значительным расширением Европейского Союза, безусловно, нуждается в реконструкции.

«Эта реконструкция в перспективе может иметь название «Европейская система коллективной безопасности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что в нее должны входить и Украина, и Российская Федерация.

«Почему я делаю ударение на России? Потому что без России невозможно построить систему коллективной безопасности на европейском континенте», - сказал политик и отметил, что это - его уверенная позиция, которую он все время отстаивал и будет поддерживать.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что процесс создания новой системы коллективной безопасности в Европе начнется уже в ближайшее время. При этом, подчеркнул политик, НАТО также будет играть в этом непосредственно важную роль.

В.ЯНУКОВИЧ объяснил, что здесь речь не идет только о сугубо военных вопросах или проблемах военно-промышленного комплекса, ведь обеспечение безопасности должно пониматься через широкий круг энергетических, экологических, продовольственных и других аспектов.

«Сейчас весь мир объединяется вокруг этих проблем, поэтому сегодня в мире, как говорят, нельзя искать врагов. Нужно искать союзников и объединять усилия вокруг этих глобальных проблем, которые стоят не только перед континентом, но и миром», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.