По факту избиения фотокора УНИАН возбудили дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Препятствование журналистской деятельности» по факту избиения фотокорреспондента УНИАН Виталия ДАНИЛЬЧЕНКА во время съемок конфликта вокруг коньячного завода „Таврия” в Херсонской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, он призвал журналистов при выполнении своих профессиональных обязанностей иметь при себе служебное удостоверение, или «идентификационную надпись о принадлежности к СМИ». «Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз призвать журналистов во время выполнения своих профессиональных обязанностей иметь соответствующую идентификационную надпись о принадлежности своей к СМИ», - сказал министр. При этом он добавил: «Я, конечно, не могу этого требовать, но так было бы легче и милиции, и журналистам, и потом для реагирования на возможные нарушения в отношении журналистской деятельности».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что инцидент с фотокором УНИАН при «рейдерской атаке на Херсонском коньячном заводе», произошел отчасти из-за того, что журналист не предъявил частной охране завода свое служебное удостоверение.

«В настоящий момент журналисты, несомненно, имеют больше угроз, как люди, которые находятся на передовой. Но жаль, что часто они не идентифицируют себя, как журналисты, как это было в Херсоне, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. - Прокуратура, например, сначала отказала в возбуждении уголовного дела за препятствование в журналистской деятельности, когда частная охрана побила фотокамеру, нанесла телесные повреждения журналисту. Отказала на том основании, что он не предъявлял удостоверения, и у него не было бейджика». Министр признал, что «формально это так - лучше было бы, если бы он имел какую-то такую идентификацию».

Но Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что лично переговорил с прокурором, и уголовное дело в данном случае было возбуждено. «Тем не менее, я поговорил с прокурором, мы обговорили эту ситуацию и пришли к тому, что уголовное дело возбуждено по статье – препятствование журналистской деятельности», - объяснил глава МВД.

Министр также сообщил, что в настоящий момент у него на контроле находятся 15 уголовных дел, связанных с препятствованием журналистской деятельности или же с преступлениями против журналистов: «На моем контроле состоит с полтора десятка таких дел». Ю.ЛУЦЕНКО перечислил: «Например, перелом руки корреспонденту «Коммерсант» во время рейдерской атаки в Киеве, уничтожение практически служебной фотоаппаратуры во время рейдерской атаки на Херсонский коньячный комбинат. Еще несколько резонансных преступлений, как, например, конфликт между народным депутатом Александром ТКАЧЕНКО и корреспондентом одного из центральных телеканалов».

«То есть, жизнь подбрасывает всегда преступления. Хотя, с моей точки зрения, они не имеют той угрозы, которую несли скрытые преступления под прикрытием власти, которые происходили в предыдущие годы», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября приблизительно в 20.15 группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия».

К админзданию завода подъехали три автобуса с неизвестными в количестве почти 170 человек, которые были одеты в черную униформу и экипированы спецсредствами. Эти люди прибегли к попытке штурма админздания.

На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тысячи человек.

4 сентября мер Новой Каховки Владимир КОВАЛЕНКО заявил, что попытка захвата «Таврии» была связана со вступлением в должность нового директора.

Во время рейдерского захвата админздания завода "Таврия" пострадал фотокорреспондент УНИАН по Херсонской области В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охранники завода, признав В.ДАНИЛЬЧЕНКО фотографом со стороны нападавших, нанесли ему телесные повреждения и разбили фотоаппаратуру.

11 сентября Новокаховская районная прокуратура сообщила не нашла оснований, которые бы подпадали под действие ст.171 Уголовного кодекса Украины, для возбуждения уголовного дела по факту препятствования профессиональной деятельности фотокорреспонденту УНИАН В.ДАНИЛЬЧЕНКО во время рейдерской атаки на завод «Таврия».

17 сентября фотокорреспондент УНИАН заявил, что следствие в прокуратуре города Новая Каховка склоняет его к тому, чтобы он дал показания о том, что не выполнял своих профессиональных обязанностей в момент съемок. В частности, по словам В.ДАНИЛЬЧЕНКО, следователь прокуратуры во время опроса "пытался ставить некоторые провокационные вопросы, чтобы ответом на них подвести под то, что на момент конфликта на заводе я якобы не выполнял профессиональные обязанности журналиста".