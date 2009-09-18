Ющенко говорит, что Кабмин обязан мотивировать бизнес

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает важность создания привлекательных условий для инвестирования в гидроэнергетические объекты.

Об этом он сказал сегодня в Запорожье на совещании относительно состояния дел, перспектив развития и проблемных вопросов гидроэнергетики Украины, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины.

«Если нет мотивов цены, ни один объект бизнесом строиться не будет», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства напомнил, что год назад подписал закон, которым устанавливается «зеленый тариф» на электроэнергию. Однако Кабинетом министров до сих пор не поставлен вопрос компенсационного механизма, который ввел бы в действие практику «зеленого тарифа», констатировал Президент.

«Правительство обязано сделать мотивы, стимулы, которыми бизнес был бы заинтересован в строительстве объектов малой гидроэнергетики», - отметил В.Ющенко.

Как напомнили в Секретариате Президента, закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно установления «зеленого тарифа» вступил в действие 25 сентября 2008 года. В то же время, закон не работает из-за отсутствия нормативно определенного механизма компенсации производителям части стоимости выработанной электроэнергии.