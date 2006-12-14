Турчинов предупредил Мороза и Богатыреву

Фракция БЮТ будет «действовать адекватно», если сегодня в Верховной Раде будет перенесено рассмотрение законопроекта об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам народный депутат БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что рабочая группа, в которую входили представители всех фракций, подготовила проект закона об оппозиции к рассмотрению. По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы его не рассматривать.

А.ТУРЧИНОВ прогнозирует, что сегодня будет попытка снять этот законопроект с рассмотрения.

«Насколько мне известно, МОРОЗ хочет выполнить команду БОГАТЫРЕВОЙ и снять сегодня с рассмотрения данный законопроект. Если это будет сделано, то мы будем реагировать соответственно», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, в таком случае это будет попытка «дестабилизировать ситуацию в парламенте и усилить кризис».

Как сообщал УНИАН, согласно повестке дня, ВР сегодня должен рассмотреть проект закона о парламентской оппозиции.

В то же время координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА сказала, что Верховная Рада не будет рассматривать сегодня проект закона о парламентской оппозиции, разработанный рабочей группой, в которую входили представители всех парламентских политических сил.

Она отметила, что такую информацию получила от руководителя Секретариата ВР.

Р.БОГАТЫРЕВА объяснила это тем, что до этого времени согласованный проект закона не прошел необходимого обсуждения в профильных парламентских комитетах. Кроме того, по ее словам, этот проект закона необходимо детально обсудить и во фракциях.

«Тот законопроект, который наработан рабочей группой, вызовет широкую дискуссию в комитетах и фракциях», - сказала она.