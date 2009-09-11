Литвин: эпоха социализма в Украине закончилась

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что события в парламенте являются “концентрированным отражением того, что творится в стране».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня во время встречи с послами стран ЕС, США, Канады, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова, аккредитованными в Украине.

Отвечая на вопрос представителей дипломатического корпуса по поводу новой редакции закона о выборах Президента, В.ЛИТВИН отметил, что «это закон двух крупных фракций, которые отвергли все предложения, которые бы придали закону цивилизованный вид». Говоря о вероятном внесении изменений в упомянутый закон, В.ЛИТВИН высказал мнение, что «изменения возможны, но если они будут вноситься, то не такие, чтобы закон приобрел демократическое звучание».

Председатель Верховной Рады Украины выразил надежду, что «жизнь не допустит сценариев, которые выходят за рамки здравого смысла». Для этого, сказал он, «нужно говорить о существующих угрозах и соответственно действовать». Кризис засвидетельствовал, что эпоха социализма для Украины завершилась, и поэтому строительство государства может проходить только на цивилизованных принципах. «А выборы должны стать катализатором этого», - сказал В.ЛИТВИН.

Руководитель украинского парламента выразил убеждение, что избирательная кампания должна стать борьбой идей для перехода Украины в новое качество.

Дипломаты, участники встречи, выразили надежду, что президентские выборы в Украине будут проходить на демократических, правовых принципах, поскольку только на такой базе возможно развитие сотрудничества, в частности с Европейским Союзом.